On entend souvent dire que le basket est un sport de grands, mais il n’y a pas grand-chose de plus kiffant que de voir un petit mettre la misère à tout le monde sur un parquet. En parlant de “petit” et de “kiff”, on vous invite à jeter un œil aux récentes performances de Markquis Nowell, ce meneur d’1m73 évoluant à Kansas State qui enflamme aujourd’hui la March Madness !

Dans l’histoire du tournoi final de basket universitaire, jamais un joueur n’avait réussi à distribuer autant de passes décisives que Markquis Nowell hier soir.

19 au total.

Oui, le meneur de Kansas State a lâché 19 caviars dans la victoire des siens en prolongation face à Michigan State, battant ainsi le record d’un dénommé Mark Wade (18) qui aura tenu 36 ans. Et comme un symbole, celui qui est né à Harlem et dont le pseudo Twitter est MrNewYorkCityy a réalisé son exploit au Madison Square Garden, la mythique salle new-yorkaise qu’on surnomme la Mecque du basket.

MARKQUIS NOWELL. 20 PTS

19 AST MOST ASSISTS EVER IN A NCAA TOURNAMENT GAME. MR. NEW YORK CITY 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/1htKwBih1O — Overtime (@overtime) March 24, 2023

Sans aucun doute, Markquis Nowell est un showman.

Il joue comme s’il était à Rucker Park avec ses potes un vendredi soir d’été. Dans la plus pure tradition des meneurs made in New York, il combine style et substance : passes aveugles, passes dans le dos, et même passes entre les jambes, Nowell fait de merveilleux cadeaux à ses coéquipiers de Kansas State en cette March Madness 2023. Et c’est un régal à voir.

Depuis le début du tournoi il y a une semaine, le petit génie d’à peine 1m73 totalise pas moins de 42 passes décisives en trois rencontres, à savoir une moyenne de 14 assists par match. Les chiffres donnent le tournis, surtout qu’on rappelle à ceux qui ne suivent trop pas la NCAA qu’on est sur des matchs de 40 minutes avec 30 secondes de possession. Vous vous dites peut-être que son style de jeu flashy et risqué doit forcément résulter en un grand nombre de turnovers. Eh bah pas tant que ça figurez-vous, lui qui se limite à 3,6 pertes de balle par match sur l’ensemble de la saison NCAA. Les amoureux de Chris Paul diront que c’est beaucoup, non on répond en disant que le ratio assists/turnovers de Nowell sur la March Madness – 3,8 – est exceptionnel.

Passing clinic last night from 5’8 Markquis Nowell (NCAA tournament record 19 assists). Constantly drew multiple defenders and found the open man. Manipulated defense with his pace/eyes. Great touch on his lobs, velocity on passes to cutters. His arm strength is really impressive pic.twitter.com/pvv9y5yiNl — Austin Green (@LosCrossovers) March 24, 2023

Sans aucun doute, Markquis Nowell est plus qu’un showman.

Derrière les highlights qui finissent sur SportsCenter, on a un meneur non seulement talentueux mais surtout hyper intelligent et qui sait guider son équipe à la gagne. La preuve, Kansas State est aujourd’hui qualifié pour l’Elite Eight de la March Madness. En plus d’avoir fait étalage de sa vision de jeu ainsi que de sa capacité à disséquer une défense à travers ses 19 assists, Nowell a ajouté 20 points hier contre Michigan State, avec 5 interceptions en prime. Il a également sorti des actions clutch malgré une blessure à la cheville plus tôt dans la rencontre, histoire de montrer à tout le monde que c’était sa soirée. Bref, une performance d’ensemble qui restera dans l’histoire de la March Madness.

Markquis Nowell tonight in the Sweet 16: • 20 points

• 19 assists (NCAA Tournament record)

• 5 steals And that 5th steal is the game-clinching defensive play that sends Kansas State to the Elite Eight. Mr. New York City lives up to the name. pic.twitter.com/tbi1lCLdPR — Ben Stevens (@BenScottStevens) March 24, 2023

Markquis Nowell ne jouera peut-être jamais en NBA, lui qui ne devrait pas être sélectionné à la Draft 2023. Quand vous faites 1m73 pour 73 kilos tout mouillé et que vous avez “déjà” 23 ans, c’est difficile de se faire une place parmi les grands. Mais Nowell vient de se faire une place parmi les grands noms de la March Madness. C’est déjà pas mal, et ce n’est sans doute pas fini…

“Ce que vient de faire Markquis, dans sa manière de contrôler le match, est légendaire.” – Kevin Durant sur Twitter, à propos du match à 19 passes de Nowell