Ça commence à chauffer grave. Le genre de soirée dans laquelle une victoire peut compter double voire triple. Ce soir ? C’est le cas par exemple du Lakers – Thunder de 3h30, parce que la Conférence Ouest c’est carrémment l’A7 un 30 août.

# LE PROGRAMME

0h : Celtics – Pacers

# A NE PAS MANQUER

Lakers – Thunder, obligé. Pourquoi ? Déjà parce que ceci :

Un vrai bourbier comme seul Benjamin Tranié pourrait vous en parler avec humour, et ce soir le vainqueur entre le FC Shai et le BC Reaves prendra une petite longueur d’avance. On se souvient notamment d’un Thunder – Lakers historique en février, un soir où LeBron James avait dépassé un autre roi tout en haut d’un fameux classement, mais ce soir pas de couverture personnelle à tirer, juste un objectif de victoires pour respirer, un peu.

# A SUIVRE EGALEMENT