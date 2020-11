Les Raptors vont commencer leur saison à Tampa : les Dinos déménagent au soleil, attention au choc thermique

Seule franchise NBA évoluant en dehors des États-Unis, les Raptors représentent évidemment un cas à part dans ce climat de pandémie, et on se demandait comment leur situation allait évoluer à dix jours du début des camps d’entraînement. On connaît désormais la réponse. Direction Tampa !

La nouvelle a été annoncée en premier par Shams Charania de The Athletic. Pour débuter la saison 2020-21, la franchise habituellement basée à Toronto jouera donc ses matchs en Floride, dans une ville située quasiment à hauteur d’Orlando mais plus à l’ouest, et donc bien plus au nord que Miami. Voilà pour ceux qui galèrent quand il faut placer une ville inconnue de l’univers NBA sur une carte des States. Bien entendu, les Dinos ne resteront pas définitivement sous les palmiers et ne deviendront pas les Tampa Raptors, c’est un déménagement temporaire qui est lié au COVID-19 et aux politiques sanitaires différentes entre les États-Unis et le Canada. Avec la fermeture de la frontière entre les deux nations et les consignes sanitaires à respecter pour ceux qui passent d’un pays à l’autre pour des raisons non essentielles (14 jours de quarantaine lors d’une entrée sur le territoire canadien, les Raptors et la NBA avaient demandé une autorisation spéciale) rendaient la situation trop compliquée pour pouvoir évoluer à la maison. Si l’on en croit les propos du président des opérations basket de Toronto Masai Ujiri via ESPN, la franchise a travaillé avec les autorités sanitaires canadiennes à différents niveaux pour tenter de trouver des solutions et jouer dans sa Scotiabank Arena chérie, mais sans succès. Étant donné que les camps d’entraînement vont commencer dans pas longtemps et que la saison débutera dès le 22 décembre prochain, il fallait prendre une décision.

The Toronto Raptors will begin the 2020-21 NBA season playing in Tampa, Florida. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020

Difficile de dire combien de temps les Raptors vont jouer du côté de Tampa. Cela dépendra évidemment de l’évolution de la situation sanitaire et des consignes qui vont avec. Passer du nord au sud comme ça, ça risque en tout cas d’en dépayser plus d’un mais en déménageant en Floride, l’équipe basée habituellement à Toronto reste au moins sur la côte Est des States, ce qui est important en matière de déplacements. Si les autres équipes de la division Atlantic – dans laquelle évolue les Raptors – sont basées au nord avec New York, Brooklyn, Boston et Philadelphie, ça reste un bon compromis et puis les Dinos se retrouvent ainsi assez proches de Miami, Orlando, voire même Atlanta, Charlotte et la Nouvelle-Orléans. Les Raptors devraient logiquement jouer leurs matchs au sein de l’Amalie Arena, une enceinte de plus de 20 000 places qui accueille notamment la franchise NHL locale, le Tampa Bay Lightning. Dans cette ville de 400 000 habitants, la troisième plus grande de Floride après Miami et Jacksonville, l’arrivée d’une équipe NBA va apporter une source de divertissement en plus pour les drogués de sport, Tampa accueillant également une franchise NHL (les Buccaneers) et une autre en MLB (les Rays). Évidemment, ça sera difficile de s’approprier les Raptors car les Raptors, c’est Toronto et puis ça ne devrait pas durer trop longtemps (on croise les doigts), sans oublier que les fans ne pourront pas assister aux matchs ou alors en nombre très limité.

Les Raptors sont fixés, ils commenceront la saison prochaine sous le soleil floridien, dans la ville de Tampa. Clairement, ça va faire bizarre, mais tout est bizarre avec ce foutu COVID.

Petit point géographie, pour ceux qui placent Tampa Bay en Norvège. pic.twitter.com/U1Jwo9nyKp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 20, 2020