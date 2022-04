C’était l’un des deux énormes chocs de la nuit à l’Est, de ceux qui décident de l’issue d’une saison régulière, de ceux qui peuvent poser des jalons dans une course au trophée de MVP, et de ceux qui donnent des indices sur l’homme le plus à même de s’emparer… de la présidence du Cameroun. Cette nuit les Raptors ont envoyé un message aux Sixers et à toute la Conférence Est, cette nuit Pascal Siakam a confirmé qu’il était injouable en 2022.

Les stats maison de la montée en régime des Dinos c’est juste ici

Quel match ! Quel match, et la bave aux lèvres est ce matin bien présente quand on se dit que ces deux équipes pourraient peut-être bien se rencontrer dès le premier tour des Playoffs dans une semaine. En effet, avec cette victoire les Raptors s’installent quasi définitivement à la cinquième place de la Conférence Est, alors qu’en face les Sixers se retrouvent quatrièmes et devront assurer face aux Pistons et aux Pacers (ça devrait aller) mais également espérer un ou plusieurs faux-pas des Bucks et/ou des Celtics pour accrocher le podium lundi matin et ainsi éviter une série bien relou face aux Dinos dès le premier tour. Pourquoi relou ? Car cette nuit le squad de Nick Nurse a prouvé une fois de plus – et de quelle manière ! – que pour leur prendre quatre matchs en avril il faudra se lever de bonne heure, car cette nuit Pascal Siakam a confirmé son immense forme du moment.

Le match ? Un bonbon, débuté avec une remise de bague 1 030 jours plus tard à Danny Green et une orgie de tirs du parking inscrits par les Sixers. Tobias Harris, Tyrese Maxey et Danny Green justement, lequel terminera sa soirée avec un old-school 6/7 from downtown, tous pilonnent longue distance et rapidement Philly mène 15-2 et même 17-2 grâce à la connexion Harden / Embiid, parce que la vie est plus facile quand vous rentrez tous vos tirs. Les 7 points suivants seront inscrits par Pascal Siakam, initiateur de la révolte en compagnie de Precious Achiuwa, aka le nouveau Steph Curry from the 6. Match plaisant s’il en est, comme prévu Joel Embiid fait un carnage mais à y regarder de plus près… le Process souffre, car la défense des Dinos, Chris Boucher en tête, a décidé de ne rien offrir au pivot des Sixers. Malgré tout Philly est en tête à la mi-temps d’un match lors duquel les défenses jouent le jeu mais lors duquel le talent de chacun permet une rencontre offensive. Intensité, défense, adresse, talent, bienvenue en Playoffs ou presque.

La deuxième mi-temps ? Elle sera celle du Roi Pascalou. Toutes dents dehors le MIP 2019 prend alors les choses en main et sa verve sera le baromètre de la forme de son équipe. Spoiler, Pascal fut très en verve. Absolument partout, en défense comme en attaque et à la distribution des pizzas au stand B4, PS joue les MVP face à un Camerounais qui aimerait l’être, Gary Trent Jr. enchaine les bombas de loin, Precious Achiuwa se transforme en mélange entre Kenneth Faried et Scottie Pippen, et en tout début de quatrième quart c’est au tour de Scottie Barnes d’enfoncer le clou avec les 1000 premiers points de son équipe. Écart qui grimpe, Raptors qui sortent les griffes, la Scotiabank fait la fiesta et James Harden est en siesta, James Harden est dans sa Ford Fiesta. Le dernier quart verra le duo Joel Embiid / Tyrese Maxey permettre aux 76ers d’y croire encore mais un énorme tir de GTJ et une feinte Olajuwonesque de Pascalou sur Jojo viendra entériner le résultat final, dans le fond comme dans la forme.

La fin de match ne sera qu’occasions pour Spicy-P d’épicer un peu plus encore sa feuille de stats, qu’il remplira au final de 37 points, 11 rebonds et 12 passes, phénoménale performance et dans un timing parfait puisqu’elle a probablement pour conséquences de faire remplir leur couche à pas mal de mecs en vue des Playoffs. On préchauffe au Canada, clairement.