Plus que 48h et les Raptors en auront, comme les 29 autres franchises de NBA, terminé avec cette saison régulière 2021-22. Un match, un match à jouer et une place assurée à l’Est : la cinquième. Nouvelle victoire cette nuit pour la bande à Nick Nurse, c’était face aux Rockets mais ça compte quand même, et les Dinos affronteront donc les Celtics ou les Sixers au premier tour des Playoffs.

Les stats maison d’un match bien entraînant ma foi c’est juste ici !

Peut-on décemment arriver mieux lancé en Playoffs qu’après avoir gagné huit de ses neuf derniers matchs ? Techniquement oui, on peut arriver en Playoffs en ayant gagné neuf de nos neuf derniers matchs, mais allons bin, ne soyons pas trop tatillons. Car cette équipe des Raptors est en pleine bourre et la franchise qui se verra attribués les Dinos au premier tour aura toutes les raisons de suer fort du sillon inter-fessier. Pourquoi ? Parce que Pascal Siakam et les siens sont dans un mood assez fou depuis le All-Star Break, et que le jeu proposé est à la fois alléchant et carrément flippant. Cette nuit les Rockets sont ainsi passés à la casserole, à l’issue d’un match qui ne fut pas le plus impressionnant de la troupe pourtant, mais au final la conclusion est la même : win, win et encore ouine. Gary Trent Jr. réglé comme une horloge et qui call game à quelques secondes de la fin du match, Pascalou qui défend Alperen Sengun comme un vétéran sur la dernière possession et l’affaire est dans le sac, après avoir pourtant été menés de… 24 points. Le tanking des Rockets va bien merci pour eux, et au final tout le monde est content comme dirait l’autre, même si après enquête on ne sait toujours pas qui est ce fameux « autre » dont on parle si souvent.

29 points, 12 rebonds, 7 passes et 3 steals pour le meilleur camerounais de la Ligue cette semaine, 26 points pour Gary Trent Fils, la belle sortie du duo Kevin Porter Jr. / Josh Christopher qui fait chou blanc et donc cette victoire canadienne, qui offre à la franchise championne en 2019 l’assurance de terminer sa régulière à la cinquième place après la défaite un peu pourlingue des Bulls face à Charlotte. Cinquième spopotte dans la popoche et deux adversaires potentiels au premier tour des Playoffs : les Celtics ou les Sixers. Première indication majeure les Bucks sont évités, belle opération ma foi, puis l’envie de se dire, ensuite, que quoiqu’il arrive la match-up sera délicieuse, face à Jayson Tatum ou Joel Embiid, face à Jaylen Brown ou James Harden. L’académie bostonienne ou les intrigants Sixers, dans tous les cas la série promet et dans tous les cas les Dinos semblent capables de passer l’écueil, sans pour autant être les favoris de leur série qui débutera samedi ou dimanche prochain, après avoir maté un peu de play-in à la téloche, après avoir tiré le feu d’artifice de leur saison demain soir au Madison Square Garden, pratique pour sortir boire un pot après le match.

8 victoires en 9 matchs, 14 sur les 17 dernières rencontres, et un collectif qui semble arriver à cent à l’heure en Playoffs. On ne parle pas encore de candidat au titre, mais le rôle de poil à gratter de l’Est ira à ravir aux hommes de Nick Nurse, peu importe l’adversaire du premier tour. Et quel qu’il soit, il peut commencer à se faire quelques cheveux blancs.