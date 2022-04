C’était la grande affiche de cette soirée, pour des histoires de classement, évidemment. En rendez-vous à Brooklyn ce vendredi soir, les Nets (8èmes) et les Cavs (7èmes) devaient se battre pour mieux savoir qui jouerait à domicile pour le Playin Tournament. Kevin Durant et ses copains ont fait le nécessaire, en écartant Cleveland à domicile, 118 à 107.

On souffle un grand coup dans le vestiaire de Steve Nash, ce samedi matin.

Il y a quelques jours, en sortie de défaite frustrante à Atlanta, les Nets se retrouvaient dans une drôle de position. La 10ème place de la Conférence Est, avec la possibilité de voir Kyrie Irving et compagnie jouer un match décisif au Playin Tournament, la fameuse rencontre entre les 9èmes et 10èmes du classement dont le perdant est officiellement en vacances. Vraiment ? On va prendre ce risque là ? Alors que beaucoup de monde parle des Nets comme le pire cadeau possible au premier tour ? Énervés par ce statut, les potes d’Andre Drummond ont décidé de se reprendre et ont donc – à leur manière – fait le travail. Oui, on dit bien – à leur manière – car ce n’est pas comme si Brooklyn avait enchaîné avec trois chefs d’oeuvre à domicile comme en déplacement. Une victoire contre Houston en laissant les Rockets coller au score ? Pas cool. Une victoire chez les Knicks en étant obligé de réaliser un gros comeback ? Moyen. Et ce vendredi soir justement, on se demandait quelle version des Nets allait se pointer au Barclays Center. Est-ce que ce serait la machine de guerre qui avait humilié le Heat fin-mars, ou est-ce que ce serait l’armée qui traîne des pieds et nous pousse à remettre en question le travail de Steve Nash ?

Malheureusement, on a vu la version B. Celle qui ne nous plaît pas tellement.

En déplacement chez les Nets, les Cavs pouvaient compter sur Evan Mobley, Caris LeVert, Darius Garland, mais toujours pas de Jarrett Allen, et un sacré challenge à endosser à l’extérieur. Pas de quoi faire trembler les visiteurs, qui auront pu compter sur un immense Garland (31 points) ainsi que la paire Markkanen – Mobley dans le secteur intérieur (44 points). D’abord distancés au score, les hommes de JB Bickerstaff donnaient l’impression qu’ils allaient prendre une fessée de la part des Nets, mais c’était sans compter sur la détermination de ces Cavs qui ont affronté bien des défis cette saison. Petit à petit, l’oiseau fait son nid, et Darius fait du sale sur ses défenseurs, le All-Star des Cavs mettant littéralement sa franchise sur ses épaules pour donner l’avantage aux siens en début de dernier quart-temps. Sale ambiance à Brooklyn, attention en cas de défaite. Seulement, trop de talent oblige, comment ne pas bomber le torse quand on a Kevin Durant dans son effectif ? Magnifiquement accompagné par un Bruce Brown de gala (18-10-8-4) et un Drummond précieux (15 points et 12 rebonds), le franchise player des Nets va caler 36 points sur les Cavs dans un registre dont lui seul a le secret. Tirs sur une jambe, filoches à trois points en transition, services malins dans la raquette, c’était le KD qu’on adore, le KD en mission qui refuse de lâcher le morceau. Même dans les rotations habituelles de Brooklyn, qui le voient retourner sur le terrain un peu plus tard dans le dernier quart, Durant ne voulait rien savoir. Retour plus tôt, on ne prend aucun risque, et on montre clairement qui est le patron sur le terrain. En terminant sérieusement Cleveland dans les 6 dernières minutes du match, les Nets vont valider le principal, avec une victoire à domicile et donc cette précieuse 7ème place récupérée dans la Conférence Est. Sera-t-elle synonyme de premier tour face aux Bucks, pour un replay de la demi-finale des derniers Playoffs ? Peut-être bien. Mais une chose est sûre, dans le doute il y a une semaine les Nets ont récupéré leur sérieux et auront donc deux chances au Playin Tournament, et à domicile.

Si vous avez apprécié la série entre Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et compagnie en juin dernier, prévenez vos voisins. Au moment où ces lignes sont écrites, on n’a jamais été aussi proches de voir un 1er tour entre ces deux superstars et leurs coéquipiers. Rendez-vous dans quelques jours, avec si possible la validation de la 2ème place par les Bucks, et un Playin Tournament assuré par les Nets.