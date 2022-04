Il reste deux matchs à disputer pour la majorité des franchises. Certains connaissent déjà leur place pour la saison 2021-22, d’autres se battent pour grappiller la moindre marche. Comme ce soir, où les quatre équipes qui vont disputer le play-in à l’Est jouent. Tout le monde veut être à domicile pour ces matchs à enjeux. Ça commence donc par une victoire cette nuit.

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 8 AVRIL

1h : Wizards – Knicks

: Wizards – Knicks 1h : Pistons – Bucks

: Pistons – Bucks 1h30 : Nets – Cavaliers

: Nets – Cavaliers 1h30 : Raptors – Rockets

: Raptors – Rockets 2h : Bulls – Hornets

: Bulls – Hornets 2h : Heat – Hawks

: Heat – Hawks 2h30 : Mavericks – Blazers (en direct sur beIN Sports 4)

: Mavericks – Blazers (en direct sur beIN Sports 4) 3h30 : Jazz – Suns (en direct sur beIN Sports 3)

: Jazz – Suns (en direct sur beIN Sports 3) 4h30 : Lakers – Thunder

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Cavaliers (1h30) : N’aurait-on pas là un teaser du Game 1 du play-in de la Conférence Est ? À l’instant T, c’est le cas. Les Nets et les Cavaliers devront suer pour se qualifier en Playoffs. Cette rencontre est un super moyen pour faire monter la température avant ce petit tournoi pré-Playoffs. Brooklyn part large favori grâce à ses deux stars, Kevin Durant et Kyrie Irving bouillants en ce moment. KD sort d’un triple-double monstrueux chez le voisin new-yorkais pour aider les siens à réaliser un comeback de folie. Irving en a lui collé 42 aux Rockets et semble être très heureux de pouvoir enfin rejouer à domicile. Les Nets sont lancés et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les Cavaliers de leur côté empruntent plutôt le chemin inverse. Darius Garland continue de faire son boulot, mais l’infirmerie est trop remplie. On ressent le vide dans la raquette causé par les absences d’Evan Mobley et de Jarrett Allen. En cas de défaite, les Cavs échangeraient leur place avec leur adversaire du soir. Même pire, si les Hawks battent le Heat, Cleveland glisserait à la neuvième place à cause du tie-breaker. Un match à grand enjeu donc en direct du Barclays Center.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Kristaps Porzingis est absent contre les Knicks. Dommage c’était la seule chose qui nous tenait éveillés devant ce match.

Cade Cunningham qui impressionne à domicile face au champion en titre ou Giannis en mode rouleau compresseur ? Je crois que la question est vite répondue. Attention tout de même, le Freak est incertain…

Des dinosaures contre des fusées, joli anachronisme. Juste une question. Une fusée peut-elle se défendre contre un dinosaure ? Hmm… On est d’accord.

Des taureaux, ça écrase un nid de frelon normalement ? Attention tout de même à la piqûre.

La météo prévoit 25°C à Miami à 21h, heure locale. Peut-être qu’Ice Trae va un peu refroidir la FTX Arena.

Est-ce que Luka Doncic peut jouer les yeux fermés pour ménager le suspense ? Oui, même ceux qu’il a dans le dos.

Les Suns arrivent au complet à Salt Lake City. Parce que 63 victoires c’est bien, mais 64 c’est mieux.

Attention ! La première franchise qui met des vrais joueurs de basket ou cherche à gagner à la Crypto.com Arena ce soir sera sanctionnée.

Une soirée à enjeux qui s’annonce très agréable à suivre. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit remplie, en notre compagnie.