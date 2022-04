Dans une bataille sans merci au sommet du classement des meilleurs scoreurs, un joueur a pris une très grosse option sur le titre : Joel Embiid. Alors qu’il était à la lutte avec LeBron James et Giannis Antetokounmpo, le pivot des Sixers profite du forfait du premier et de la petite baisse de régime du second pour poser neuf de ses dix doigts sur le trophée.

Joel Embiid meilleur marqueur de la saison 2021-22, voilà une phrase qui ne demande plus qu’à être officialisée. On vient de l’apprendre ce vendredi soir, son premier concurrent LeBron James ne jouera plus cette année et est ainsi automatiquement éliminé de la course par manque de matchs (56 joués au lieu des 58 qui sont nécessaires pour être éligible). Dommage pour le King, qui était juste derrière Jojo avec 30,3 points de moyenne, contre 30,4 pour Embiid (meilleure moyenne en carrière). Ne reste donc plus que Giannis Antetokounmpo comme concurrent direct au pivot de Philadelphie, mais ce dernier semble distancé avec 29,9 unités marquées par match. Le Freak paye notamment sa petite prestation à 18 points face aux Bulls il y a quelques jours pendant qu’Embiid affolait véritablement les compteurs avec 45 pions contre Indiana (après avoir marqué… 44 points contre Cleveland). Il faudrait donc un retournement de situation assez fou en mode David Robinson en 1994 pour voir Giannis rattraper son retard sur Joel lors des deux derniers matchs. Même si la moyenne de Jojo peut toujours légèrement baisser selon ses perfs des prochains jours, Antetokounmpo devrait marquer… 95 points d’ici la fin de la régulière pour atteindre une moyenne de 30,4 sur l’ensemble de la campagne 2021-22. On sait que c’est un monstre, mais quand même. Giannis devra ainsi se contenter de la deuxième place, lui qui va profiter de l’absence de Kevin Durant (29,9 points également) qui comme LeBron ne possède pas assez de rencontres au compteur pour être éligible (53 matchs joués seulement).

Joel Embiid cette saison

record : 50 points contre Orlando

12 matchs à minimum 40 points

39 matchs à minimum 30 points

Une série de huit matchs consécutifs à minimum 30 points

Seulement 10 matchs sous les 20 points

On conseille à Joel Embiid – premier Sixer à finir top scoreur depuis Allen Iverson en 2005 – de bien savourer ce titre quand il deviendra officiel car celui qu’il convoite le plus risque bien de lui échapper. Vous l’avez compris, on parle du MVP. Toujours à la lutte avec Nikola Jokic voire Giannis Antetokounmpo, Joel possède un dossier très très solide mais la balance semble pencher en faveur du Joker. Le Serbe, favori si l’on en croit les derniers sondages et nommé joueur de la semaine lundi dernier, vient d’inaugurer le club des 2 000 points marqués, 1 000 rebonds gobés et 500 passes décisives distribuées en l’espace d’une saison, solidifiant ainsi un peu plus sa candidature à quelques jours de la fin de la régulière. Déjà en course l’an passé face au Joker et Stephen Curry avant qu’une blessure ne vienne plomber sa campagne, Embiid va donc probablement devoir accepter la place de dauphin. « Je ne sais pas quoi faire de plus pour gagner le trophée » avait-il déclaré il y a quelques jours, la réponse c’est « évoluer à une autre époque que Jokic ». En tout cas, MVP ou pas, on conseille à Jojo de se concentrer avant tout sur les Playoffs à venir, car c’est une campagne qui s’annonce déjà cruciale pour ces Sixers désormais composés de James Harden. Des Playoffs où Jojo sera évidemment attendu au tournant.

Auteur d’une saison monumentale pour porter les Sixers malgré la saga Ben Simmons, Joel Embiid ne repartira donc pas bredouille. Certes y’a de bonnes chances que le MVP lui échappe, mais le titre de meilleur scoreur est pour lui. Et ça, c’est quand même pas rien.