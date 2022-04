La NBA se plaît bien dans l’Hexagone ! Après l’organisation d’un premier match de saison régulière dans la capitale en 2020, la meilleure ligue du monde a décidé d’y installer un point de vente permanent. Le NBA Store de Paris ouvrira cet été pour le plus grand bonheur des fans. Nos banquiers n’ont pas fini de nous faire la gueule…

La grande époque pendant laquelle vous demandiez à votre tante de vous ramener un souvenir du NBA Store lors de son voyage à New York est terminée. Il sera désormais possible d’aller s’acheter le maillot officiel de son joueur préféré en sortant de la boulange ou en revenant du marché. Ça sent déjà la rupture de stock sur les maillots de Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum, Killian Hayes, Théo Maledon et toute la bande. Les Parisiens connaissent, les autres vont vite le découvrir, c’est au 20 Boulevard Saint-Michel (5è arrondissement), entre le Panthéon et la cathédrale Notre-Dame que l’Association a décidé de venir s’installer. Et autant vous préparer psychologiquement, il faudra poser sa journée entière pour ne rien manquer de ce véritable musée avec plus de 300 mètres carrés répartis sur trois étages. Cela va certainement rappeler des souvenirs à ceux qui ont visité le NBA Store de Big Apple ou bien les boutiques de Londres et Milan. D’ailleurs, la NBA a annoncé que l’on pouvait aussi s’attendre à d’autres ouvertures à l’international dans les mois à venir. Outre une large gamme de produits, des objets de collection et même de la personnalisation ou des articles exclusifs NBA Paris, on espère également croiser quelques stars de passage durant l’été ou d’anciennes légendes en train de faire des emplettes dans les rayons pour taper un peu la discute ou choper un petit selfie des familles.

LET’S GO ! Rendez-vous cet été pic.twitter.com/xWWwilttOH — NBA France (@NBAFRANCE) April 8, 2022

Le marché de la NBA en Europe ne cesse de grandir et Adam Silver l’a bien remarqué. Entre les matchs à horaires european friendly, la délocalisation de matchs à Londres, Paris, Madrid, Milan ou encore Barcelone et l’implantation de ces boutiques dans des villes stratégiques, il n’a jamais été aussi facile de vivre pleinement sa passion pour la Grande Ligue. Ce n’est pas encore demain qu’une franchise posera ses valises en Europe comme en rêvent certains mais les ponts avec les States sont de plus en plus nombreux et on ne peut que s’en réjouir. Quant à la France, elle cimente un peu plus sa place de plus gros marché du continent. Non seulement l’Hexagone est un énorme pourvoyeur de talents en NBA mais avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, les cainris n’ont pas fini d’entendre parler français.

Quelle belle époque pour être fan de NBA en Europe et plus particulièrement en France ! Lors de votre prochaine visite à Paname, vous savez désormais où aller pour faire vos emplettes. Le NBA Store du 20 Boulevard Saint-Michel va vite devenir un lieu de pèlerinage.

Source texte : NBA