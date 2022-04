Depuis quelques jours, on savait tous que LeBron James et ses Lakers n’allaient pas participer aux Playoffs cette saison. La seule question qui restait en suspens, c’était celle concernant la disponibilité du King lors des derniers matchs de la régulière, ce dernier étant toujours en course pour le titre de top scoreur. Mais on ne verra plus BronBron sur les parquets cette saison.

C’est désormais officiel, la 19e campagne NBA de LeBron James est terminée. Le King ne participera pas aux deux dernières rencontres de saison régulière des Lakers face à Oklahoma City et Denver. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic, avant d’être confirmée par la franchise californienne à travers un communiqué. La cause, c’est donc cette blessure à la cheville subie le 27 mars dernier sur le parquet de la Nouvelle-Orléans, cheville qui a bien besoin de repos d’autant plus que les Lakers n’ont plus rien à jouer cette année. James était certes revenu entre-temps, à savoir le 1er avril pour une nouvelle explosion offensive face aux Pels (38 points dans la défaite), mais n’a ensuite pas pu aider ses copains à éviter la catastrophe lors des trois oppositions suivantes contre les Nuggets, les Suns et les Warriors. Désormais en vacances, LeBron va pouvoir passer à autre chose et on imagine que ça va lui faire le plus grand bien car la campagne 2021-22 restera peut-être comme la pire de sa carrière. Pas d’un point de vue individuel, le King enchaînant une nouvelle fois les performances royales malgré ses 37 balais. Mais d’un point de vue global. Entre les résultats complètement claqués des Lakers, l’échec de l’expérience Westbrook, les blessures des uns et des autres (et notamment les siennes) et une terrible 11e place à l’Ouest, c’était un fail sur toute la ligne pour l’équipe de LBJ.

Même le titre de meilleur marqueur, qui pouvait représenter une petite embellie pour LeBron dans cette saison très sombre, va lui échapper par manque de matchs. En effet, James devait participer à deux rencontres supplémentaires en cette fin de saison pour pouvoir être éligible au classement des top scoreurs, lui qui finira la campagne avec 30,3 points de moyenne mais en seulement 56 matchs joués. Dommage, LBJ était à deux doigts de trouver un nouveau moyen de marquer l’histoire. Il aurait effectivement pu devenir à 37 ans le joueur le plus âgé à terminer meilleur scoreur de la NBA. Il aurait également pu réaliser un grand écart all-time en remportant un deuxième titre de meilleur marqueur quatorze années après son premier, ce qui n’a jamais été réalisé. Pour rappel, en 2008, LeBron avait terminé au sommet de la hiérarchie en tournant à exactement 30 pions de moyenne avec Cleveland. Cela restera donc son seul titre de top scoreur en carrière, même si sa meilleure moyenne sur une saison reste celle de 2005-06 avec 31,4 unités par match. Bref, c’est pas passé loin mais James – désormais deuxième marqueur de l’histoire après avoir dépassé Karl Malone en mars dernier – devrait bientôt surpasser le légendaire Kareem Abdul-Jabbar et ses fameux 38 387 points en carrière. Un honneur qui vaudra tous les titres de top scoreur du monde.

LeBron James a réalisé une saison historique pour un joueur de 37 ans, mais dans le même temps c’est une saison à oublier. Allez, qu’il se repose bien et qu’il revienne l’année prochaine en pleine forme pour effacer cette campagne 2021-22 désastreuse.

Source texte : The Athletic