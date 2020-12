Le NBA Paris Game 2021 annulé : RIP le Nets – Hawks, autant dire que les larmes coulent

De retour à Paris en janvier 2020 pour proposer le premier match de saison régulière de l’histoire en France, la NBA prévoyait d’organiser d’autres rencontres à Paname. Malheureusement, pour 2021, c’est mort. Et on passera donc à côté d’un séduisant Nets – Hawks (émoji visage qui pleure à chaudes larmes).

On s’en doutait vu le contexte sanitaire actuel et le chamboulement du calendrier, mais la nouvelle provoque quand même un mélange de tristesse et de rage chez les drogués de basket que nous sommes. Comme nous venons de l’apprendre via nos confrères de L’Équipe, l’AccorHotels Arena n’accueillera pas de match NBA début 2021 comme c’était le cas il y a pratiquement un an avec la rencontre opposant les Bucks aux Hornets. Et malheureusement, on ne peut pas vous consoler en vous disant qu’un Cavaliers – Thunder était prévu. Parce que non, dans les plans d’Adam Silver, il y avait visiblement un Nets – Hawks, le genre d’affiche bien kiffante vu la gueule des deux équipes cette saison. Imaginez un peu (pas trop non plus, ça peut faire mal), Kevin Durant et Kyrie Irving sur le parquet parisien, avec Steve Nash sur le banc et toute la clique, face à une équipe montante de l’Est sous l’impulsion de son gros recrutement, Atlanta ayant signé Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari ou encore Rajon Rondo pour accompagner Trae Young et John Collins. Clairement, le public parisien – des plus grands basketix aux plus grands passionnés – auraient adoré le spectacle. L’expérience de l’an dernier était belle, avec le MVP en titre et la meilleure équipe de saison régulière sur le parquet, le tout dans un match accroché, mais là c’était le niveau supérieur. Maudit COVID !

« Si nous sommes déçus que les conditions sanitaires nous aient empêchés d’organiser le match à Paris, nous restons plus que jamais engagés dans le développement de nouveaux moyens d’approfondir notre lien avec nos fans français et leurs joueurs et équipes préférées. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires afin de rendre la saison à venir plus excitante et de jouer des matchs en France lors des prochaines saisons quand il sera devenu plus sûr de les organiser. » – Ralph Rivera, directeur de la branche Europe de la NBA, via L’Équipe

Si la déception règne, il faut voir le bon côté des choses. Si l’on en croit les propos de Ralph Rivera, l’annulation du Paris Game 2021 ne marque pas une fin en soi, la NBA prévoyant de revenir à Paname quand les conditions sanitaires le permettront et que le monde aura retrouvé un semblant de normalité. Le retour d’un match de saison régulière au cours de la saison 2021-22 est donc possible, ce qu’on espère évidemment de tout cœur car il n’y a rien de mieux pour le développement de la NBA dans l’Hexagone. Si Paris peut devenir une destination régulière pour l’exportation de la Grande Ligue à l’étranger, comme Londres et Mexico City par exemple, ça serait un vrai coup de boost pour l’exposition de la balle orange chez nous, et on espère que le COVID ne va pas faire planter tout ça.

Pas de NBA Paris Game donc en 2021, on croise fort les doigts pour 2022 et un retour potentiel de la Grande Ligue chez nous, retour qui remettrait la machine en route pour nous proposer régulièrement des matchs NBA à Paname.

Source texte : L’Équipe