On se remet tranquillement de l’épreuve des repas de Noël, et on rattaque direct car la NBA n’attend pas. Dans le programme NBA du jour, sept confrontations, dont un gros choc entre Cavaliers et Nets. Une place sur le podium de la Conférence Est est en jeu entre la team KD et la bande de Spida.

ET POUR LE RECAP DU CHRISTMAS DAY, C’EST PAR ICI

# LE PROGRAMME

1h : Cavs – Nets (beIN Sports 1)

Cavs – Nets (beIN Sports 1) 1h : Pistons – Clippers

Pistons – Clippers 1h30 : Heat – Timberwolves (beIN Sports 4)

Heat – Timberwolves (beIN Sports 4) 2h : Bulls – Rockets

Bulls – Rockets 2h : Pels – Pacers

Pels – Pacers 2h : Spurs – Jazz

Spurs – Jazz 4h : Blazers – Hornets

# À NE PAS MANQUER

Grosse affiche dès l’entame de la soirée ! Après un Main Event de Christmas Day entre les leaders de l’Est, Boston, et son dauphin de Milwaukee, place aux seeds #3 et #4 avec la confrontation entre Cavs et Nets. Les chanceux ont pu savourer Noël en famille ou entre amis, ne jouant pas hier soir, et vont pouvoir se donner à fond s’ils n’ont pas oublié le stock de Gaviscon. Les Cavs, troisièmes de la Conf’, ont stoppé une belle série de cinq victoires vendredi à Toronto, et accueilleront à Cleveland des brooklyniens enfin lancés dans leur saison par leur série de 8 succès toujours ininterrompue. Gros duel à prévoir également entre deux sérieux candidats au titre de MVP cette saison : Kevin Durant et Donovan Mitchell. Et si Spida squatte le top 10 sans arrêt en ce début de saison, normal tant il porte l’Ohio sur ses épaules depuis son arrivée à Cleveland cet été, son rival du soir, lui, n’y est entré que plus récemment. Au cours de la série de victoire des Nets, l’ami Durantula affiche tout simplement 30,1 points, 6,3 rebonds et 4,9 assists de moyenne, le tout en tournant à 59,8% au tir, dont 42,9% derrière l’arc et 97,4% sur la ligne. On comprend mieux le surnom Easy Money Sniper… Gros défi pour Evan Mobley du coup, qui devra tenter de limiter le Slim Reaper pour aider les siens. Bref, des duels à tous les étages et un must-see en approche.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT