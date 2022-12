Tobias Harris sur les tablettes des New York Knicks ?

Et une nouvelle rumeur de transfert, une ! Ian Begley de SportsNet New York nous apprend en effet en ce début de semaine qu’avant la série de huit wins d’affilée qui a illuminé leur mois de décembre, les New York Knicks se sont penchés sur le cas du forward des Sixers, Tobias Harris, pour renforcer leur effectif. Un dossier à garder d’un coin de l’œil ?

Sur le papier, quand on pense aux équipes susceptibles de se renforcer par un transfert d’ici la deadline, les Knicks ont des raisons de venir à l’esprit. En effet, à la faveur de leur huit victoires d’affilée depuis début décembre, les joueurs de Tom Thibodeau sont aujourd’hui sixièmes de l’Est, même s’ils se sont inclinés à trois reprises depuis la fin de cette série (d’ailleurs vous avez vus ? Pas d’apéro, ils se sont TrashTalk-cursé tous seuls comme des grands). En ballottage favorable dans la course aux Playoffs, les Knickerbockers pourraient chercher à se renforcer sur les postes 2 ou 3 pour accompagner (ou être accompagné par) R.J. Barrett, qui doit se sentir un peu seul entre Jalen Brunson et Julius Randle.

Et voilà donc que débarque la rumeur Tobias Harris. Bien que quasi All-Star et au demeurant auteur d’une saison solide à Philly (16,7 points à 49% d’adresse, 6 rebonds), l’ailier n’était pas forcément le plus attendu du côté de la Grosse Pomme, où l’on semblait davantage espérer un joueur capable d’être une première option offensive dans une équipe ambitieuse, tel que Zach LaVine ou Donovan Mitchell (bon ça pour le coup c’est mort).

La situation contractuelle du sosie de J. Cole, sous contrat garanti jusqu’à juin 2024, peut évidemment en faire un élément intéressant dans le cadre d’un trade car même s’il coûte très cher (37,6 millions cette saison, 39 millions l’an prochain), il présente à la fois l’assurance de na pas se carapater contre peanuts dans six mois tout en assurant de la flexibilité à pas trop long terme si jamais la situation venait à s’embourber. Au vu de l’actualité récente autour des Sixers, ne pourrait-on pas voir également dans cette info des bruits de couloir cherchant à déstabiliser un peu la franchise de Pennsylvanie ? Dur en effet d’imaginer Daryl Morey envoyer au loin son joueur alors que tout va bien en ce moment au Wells Fargo Center et que Harris joue parfaitement le rôle du troisième homme ces dernières semaines, encore plus avec Tyrese Maxey toujours sur la touche.

Vous l’aurez compris, ça aurait donc parlé de Tobias Harris du côté de Gotham il y a quelques semaines. Effectivement, ce n’est peut-être pas la piste la plus évidente à associer à la franchise managée par Scott Perry, et on imagine mal Philly le lâcher en ce moment, mais on va quand même garder un œil sur ce dossier. Sait-on jamais…

Source texte : Ian Begley, SportsNet New York