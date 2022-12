Retour vers le futur pour James Harden ? Alors qu’il a la possibilité de tester le marché cet été, le barbu le plus célèbre de la Ligue pourrait effectuer son retour… aux Rockets ! Analysons cette grosse rumeur.

Tradé aux Sixers en février dernier et prolongé cet été pour 68 millions sur deux ans, James Harden a sur le papier tout pour être heureux dans la Cité de l’amour fraternel. Sa cohabitation avec Joel Embiid se passe bien, les derniers résultats de Philly sont très encourageants (8 victoires consécutives) et les hommes de Doc Rivers font clairement partie des contenders à surveiller à l’Est. Pas de quoi affoler les fans des Sixers au premier abord. Et puis voilà qu’Adrian Wojnarowski d’ESPN nous balance un énorme tweet ce 25 décembre, dans lequel il explique qu’Harden “envisagerait sérieusement” un retour à Houston dans l’hypothèse où il ne signe pas un nouveau contrat cet été à Philadelphie. Boum !

ESPN Sources: All-Star guard James Harden is seriously considering a return to the Houston Rockets in free agency this July — if he decides against a new deal with the Philadelphia 76ers: https://t.co/ZqJGIL1ZeP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2022

Comment ça un nouveau contrat ? N’a-t-on pas dit plus haut que le joueur avait signé pour deux ans cet été ? Oui, mais la deuxième saison est une player option, ce qui permet en théorie à “Ramesssse” de tester le marché en 2023 si le cœur lui en dit. Et c’est justement là, la vraie question : le combo guard peut-il plaquer Philadelphie pour revenir à ses vieux amours de Houston ?

Un choix qui provoquerait assurément un tremblement de terre en NBA, et en particulier pour les deux franchises en question.

Les Sixers d’abord. Après avoir hypothéqué une partie de leurs assets en envoyant Ben Simmons, Seth Curry ainsi que des picks à Brooklyn en échange de James, la franchise se retrouverait un an et demi plus tard sans la moindre contrepartie. Qui pour entourer Joel Embiid avec le barbu de retour au Texas ? Tobias Harris et Tyrese Maxey peuvent-ils suffire en lieutenants pour viser le titre ? Cela parait léger pour lutter efficacement contre Milwaukee et Boston, mieux armés pour entourer Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum. Clairement, les prétentions de Philly à viser le titre en prendraient un coup.

Et les Rockets alors ? Auraient-ils vraiment intérêt à récupérer leur ancienne star ? Le CV du bonhomme au Toyota Center parle de lui-même, James Harden est et restera une légende des Rockets quoiqu’il arrive. Mais maintenant que Houston a clairement lancé sa reconstruction, le timing d’un retour parait un peu surprenant, d’autant que le joueur avait quand même bien poussé pour partir, quitte à se mettre les fans à dos. Aussi fort soit-il, le retour d’Harden ne va-t-il pas brider la jeune garde incarnée par Jalen Green et Kevin Porter Jr ? D’un autre côté, on peut se dire qu’avec Harden, Green, Smith, Sengun, et un très fort pick à la Draft (Wemby ?), Houston ferait une immense avancée dans son projet. Un scénario qui a beaucoup de “si” mais qui reste possible.

Mais cette jolie histoire, aura-t-elle lieu en fin de compte ? Interrogé après la victoire face aux Knicks, Harden n’a pas semblé comprendre d’où venait cette rumeur Houston. Pire, le barbu s’est agacé face aux questions des journalistes. Des propos rapportés par Keith Pompey de The Philadelphia Inquirer.

James Harden dismisses questions about a potential return to the Houston Rockets https://t.co/alIfec3thJ via @phillyinquirer — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) December 26, 2022

“Nous jouons très bien. Et je ne sais pas d’où vient cette rumeur. Mais je suis très heureux d’être ici. Nous jouons bien, et nous continuons à nous améliorer.” […] “Pourquoi tu me demandes ça le jour de Noël, mec ? Tu n’as pas dit Joyeux Noël ou quoi que ce soit. Tu m’as demandé quelque chose que je n’ai même pas… je ne répondrai pas.”

Grosse rumeur en carton ou vraie envie de la part de James Harden de revenir à Houston ? On reste pour le moment dans le bruit de couloir mais c’est sans doute pas la dernière fois qu’on entend parler de l’avenir du guard All-Star des Sixers.

Source texte : ESPN / The Philadelphia Inquirer