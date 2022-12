On n’avait même pas terminé la bûche que nous voilâmes déjà en route pour la mise en bouche de ce Christmas Day. Un Knicks – Sixers plus que prometteur au Madison Square Garden, le tout à 18h heure française, et pour ce premier match de la soirée, les visiteurs de Pennsylvanie, Joel Embiid en tête, sont venus fêter Noël en équipe dans la Grosse Pomme.

Oh qu’elle était belle cette affiche. Deux équipes en excellente forme, à commencer par les New-yorkais qui surfent sur un mois de décembre marqué par une série de 8 wins et une confiance en Tom Thibodeau retrouvée (pour combien de temps ?) malgré deux défaites récentes. En face ? Des Sixers invaincus depuis 7 rencontres, et rassemblés derrière un Joel Embiid actuel meilleur scoreur de la Ligue avec 33 points par match. Bien accompagné par James Harden et… George Niang (soit), Jojo est finalement venu braquer la victoire en fin de match, après avoir couru après le score pendant une bonne partie de la soirée, devant quekques habitués de la maison.

Back in the Garden for #NBAXmas! 🎄 Knicks-Sixers is live now on ABC and ESPN. pic.twitter.com/xON8LwpYdJ — NBA (@NBA) December 25, 2022

Bravo aux trois fans qui donnaient encore Philadephie gagnant en fin de premier quart, nous on ne l’avait pas vu venir. On aurait pu croire que les dix-huit plats de mamie n’étaient pas encore passés à l’entame du match côté 76ers, et de l’autre côté, on pouvait compter sur Jalen Brunson pour nous empêcher de dormir sur la table. Un footwork à tomber (demandez à Alex Caruso), et des caviars dans tous les sens (11 au cours du match), juste de quoi mettre les Knicks en orbite en début de match. Julius Randle n’était pas en reste non plus et terminera même ce choc à 35 points et 8 rebonds.

Julius Randle today: 35 PTS

8 REB

4 AST

4 3PM#NBAXmas 🎄🎁 pic.twitter.com/PpVF2hKNdl — NBA (@NBA) December 25, 2022

Pourtant, le deuxième quart sonne déjà le début de la révolte pour Philly. Enfin au moins les trois dernières minutes de celui-ci, où Jojo et ses potes se réveillent pour coller un beau run aux New-yorkais, run ponctué par un énorme 3 de Shake Milton au buzzer.

SHAKE MILTON FROM HALF COURT AT THE BUZZER 😱#NBAXmas | Live on ABC & ESPN 🎄 pic.twitter.com/WXYLark2C7 — NBA (@NBA) December 25, 2022

Un retour des vestiaires et une digestion terminée plus tard, les 76ers décident de se sortir les doigts pour rester dans le match. On retrouve notamment une belle propreté du Barbu le plus célèbre de la NBA, qui plante 12 de ses 29 points dans la troisième période, y compris une flèche assassine à distance, ramenant les 76ers à 1 petit point à seulement 5 secondes du terme du QT3.

On attaque ensuite un dernier quart qui promet d’être haletant, mais les Knicks ne sont pas de cet avis. Sur les bancs de New York, on prend en pleine gueule le deuxième effet kiss cool de la cuite du réveillon, et plus rien ne rentre. 6/22 collectivement dans le dernier quart-temps, Julius et son crew ne savent plus comment mettre la baballe orange dans le cerceau, et Phila prend le large. Après avoir été derrière dès le premier entre-deux, les 76ers prennent pour la première fois le lead à dix minutes du terme, sur un 3 de George Niang. Ce bon vieux George, parlons-en justement. Quatre bombinettes du parking dans le dernier quart temps, et l’ailier est sorti de sa cachette au moment idéal pour apporter le win aux 76ers sur un plateau.

George Niang ce soir pic.twitter.com/H1bOC71SLp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2022

Victoire de Philly donc pour le premier match de cette belle soirée de Noël, grâce à de grosses perfs des leaders et l’apport des role players au bon moment. Huitième succès consécutif pour les gars de Doc Rivers, New York ne pourra pas crier bing bong au son des cloches cette année, et le pauvre Vavane n’a même pas eu les minutes qu’il avait demandé au père Noël…