Joel Embiid s’en sort avec 2 à 3 semaines d’absence : ouf, on a presque le droit de parler de miracle à ce niveau-là

Grosse frayeur dans le troisième quart-temps du match entre les leaders de la Conférence Est et les Wizards la nuit dernière, lorsque Joel Embiid s’est écroulé à la réception d’un dunk. Le genou s’est plié dans la mauvaise direction mais les résultats de l’IRM sont plutôt rassurants. Fiou, on a eu peur.

Connaissant le passif du Camerounais, les fans des Sixers étaient en droit de flipper à la vue des images. Un dunk anodin, puis la jambe gauche en hyperextension qui part du mauvais côté au moment de toucher le sol. Suite à ça, même la large victoire de Philadelphie ne permettait pas de redonner le sourire dans le camp de la cité de l’amour fraternel. Mais on ne va pas entretenir le suspense plus longtemps, l’IRM passée cette nuit a déjà rendu son verdict et il est plutôt optimiste par rapport à ce que l’on aurait pu craindre. Selon nos deux insiders préférés de chez ESPN et The Athletic, l’articulation n’aurait pas été sérieusement touchée et il ne s’agirait que d’une question de semaines avant de revoir le Process poursuivre son massacre face à tous les plus gros pivots de la Ligue. Doc Rivers peut souffler, les fans aussi, on reverra très vite Joel Embiid sur les parquets, d’ici deux à trois semaines plus précisément, et c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.

ESPN Sources with @ramonashelburne: Philadelphia Sixers star Joel Embiid’s MRI showed no structural damage to his left knee, just a bone bruise. ACL and meniscus are fine. No timeline yet on a return. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021

76ers MVP candidate Joel Embiid is expected to miss 2-to-3 weeks with a bone bruise in his left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 13, 2021

On se rappelle tous encore des débuts compliqués de Jojo dans la Ligue ; auteur de deux saisons blanches pour commencer, puis en restriction de minutes et privé de back-to-back à son retour sur les planches pour prendre soin de la bête. Petit à petit, les doutes se sont envolés et le Camerounais pouvait désormais jouer sans limitation, même deux jours d’affilée tel un petit foufou. Celui qui fêtera ses 27 ans dans trois jours est même entré dans son prime tout récemment au point de dominer la course au MVP cette saison avec 29,9 points, 11,5 rebonds, 3,3 passes et 1,4 contre de moyenne depuis le début de l’année. Avec un bilan de 26 victoires pour 12 défaites et une première place à l’Est, tous les arguments sont en faveur de Jojo même si cette courte absence pourrait lui coûter des points dans cette lutte pour le trophée Maurice Podoloff. Sans lui, les Sixers n’ont pas du tout le même visage cette saison (2 victoires contre 5 revers) et les Nets pourraient en profiter pour leur piquer leur place de leader alors qu’en face LeBron James et Nikola Jokic, entre autres, gardent le pied enfoncé sur l’accélérateur.

Joel Embiid sera absent entre deux et trois semaines pour soigner son genou gauche. C’est un moindre mal quand on voit la violence avec laquelle sa jambe s’était pliée. De quoi rajouter un peu de suspense dans la course au MVP même si le Process sera de retour bien avant les Playoffs, le vrai objectif de Jojo depuis toujours.

Sources texte : ESPN et The Athletic