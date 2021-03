Quatre à six semaines d’absence pour Eric Gordon : si vous connaissez un fan des Rockets, soutenez-le c’est important

Pas facile d’être un supporter des Rockets en 2021. Car non seulement Houston enchaîne les défaites, mais en plus l’infirmerie ne se vide jamais. Touché à l’aine lors de la défaite des Fusées à Sacramento jeudi, Eric Gordon va rester sur la touche plusieurs semaines.

Combien exactement ? Entre quatre et six si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. Nouveau coup dur donc pour une équipe de Houston qui voulait profiter du prochain retour de Christian Wood pour repartir de l’avant. Chris Bois et Gordon vont donc tout simplement se croiser à l’infirmerie, et les Rockets vont devoir se débrouiller sans l’une de leurs meilleures armes pendant une grosse partie du restant de la saison. On parle de 25 matchs d’absence pour l’arrière, qui a bien rebondi cette année après une campagne compliquée l’an passé : presque 18 points de moyenne en 2020-21 à 43,3% au tir et 82,5% aux lancers-francs, c’est plutôt solide même si son adresse extérieure est toujours portée disparue (32,9%). Comme l’indique le Woj, ce bobo pour Eric Gordon baisse la probabilité d’un potentiel transfert à l’approche de la trade deadline (prévue le 25 mars), car on imagine mal une équipe monter un échange pour récupérer un joueur qu’on ne reverra pas avant fin avril. Et puis il ne faut pas oublier que l’ami Gordon – 32 ans – vient à peine de démarrer son contrat de quatre ans et 75 millions de dollars (avec une dernière année à 20 millions non garantie en 2023-24), ce qui peut refroidir n’importe qui.

Cette blessure représente le dernier couac d’une saison hardcore pour les Rockets. On ne va pas vous refaire toute l’histoire, vous savez comment ça a commencé (bonjour James Harden), mais là ça fait vraiment beaucoup. Outre cette blessure, les autres petits bobos par-ci par-là et les mecs qui ne veulent plus être à Houston comme P.J. Tucker, les Fusées sont sur une terrible série de 15 défaites consécutives, synonyme d’avant-dernière place de la Conférence Ouest avec seulement 11 succès au compteur pour 25 revers. On commence à se rapprocher sérieusement du record de franchise, à savoir 17 défaites de suite. Bref, il n’y a pas beaucoup de signes positifs aujourd’hui à Houston, même si Christian Wood est particulièrement motivé pour son retour et que Kevin Porter Jr. montre de belles choses après son gros passage en G League, lui qui a notamment inscrit 27 points et 8 passes contre le Jazz la nuit dernière, match auquel Gordon n’a pas participé. KPJ pourrait ainsi s’illustrer de plus en plus. On l’espère, et il va sans doute falloir se contenter de ça. Prendre un match après l’autre pour essayer de briser cette maudite série, laisser les jeunots progresser et supporter au mieux les défaites à venir, car il y en aura d’autres.

On souhaite bon courage aux fans des Rockets dans cette période difficile. Parfois, le départ d’une superstar du calibre de James Harden peut provoquer ce genre de traumatisme, espérons simplement que Houston arrivera à relever la tête assez rapidement car il y a quand même des joueurs qui savent jouer au basket à H-Town.

Source texte : ESPN