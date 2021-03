Kevin Porter Jr. a retrouvé les parquets NBA cette nuit : retour solide avec les Rockets, enfin un petit rayon de soleil à Houston

Encore une fois, les Rockets ont perdu. Encore une fois, ils ont pris l’eau. Pour la 14e fois consécutive, l’équipe de Houston est repartie avec une défaite du côté de Sacramento cette nuit, mais tout n’est cependant pas à jeter. Car Kevin Porter Jr. a fait son retour sur les parquets NBA et a montré des choses intéressantes.

4 mars 2020. On n’avait pas vu Kevin Porter Jr. chez les grands depuis le 4 mars 2020, sous le maillot de Cleveland à l’époque. Plus d’un an donc. Il s’est évidemment passé beaucoup de choses depuis, entre le COVID qui avait mis un terme à la saison des Cavaliers, les problèmes personnels de KPJ, et son transfert à Houston suite à son pétage de plomb en janvier dernier. Passé d’abord par la case G League pour retrouver des sensations, le sophomore avait montré qu’il était un peu trop fort pour la ligue de développement, les Rockets décidant ensuite de le rappeler dans leur effectif. Et cette nuit, il a donc fait ses grands débuts sous le maillot des Fusées à Sacramento, pour un résultat prometteur : 13 points à 5/11 au tir, 5 rebonds, 10 passes décisives (record en carrière), 3 interceptions et 1 contre pour 4 balles perdues, le tout à 5/11 au tir (1/5 du parking) et 2/2 aux lancers-francs en 29 minutes de jeu. Une performance plutôt solide dans laquelle le jeunot a montré ses qualités de scoreur et surtout de playmaker qui ont fait tant de dégâts en G League. Porter Jr. a ainsi apporté dans un rôle de leader offensif en sortie de banc, profitant notamment de l’absence de John Wall et de la blessure d’Eric Gordon pour se montrer. Le premier était effectivement out (genou) pour le match face aux Kings tandis que Gordon a quitté ses copains pour une blessure à l’aine après 25 minutes sur le parquet. KPJ a d’ailleurs aussi connu un petit bobo à la jambe pendant la rencontre, mais heureusement il a pu revenir en jeu.

« J’ai toujours eu cette mentalité de meneur de jeu en moi. Je suis vraiment altruiste quand il s’agit d’impliquer mes coéquipiers. Donc je pense que je me suis bien ajusté à ce rôle de meneur, où il faut gérer l’attaque et donner le tempo. » – Kevin Porter Jr., en conférence de presse après la rencontre

Dans une franchise en chute libre et qui se retrouve actuellement dans une période de transition avec en plus des vétérans qui ratent pas mal de matchs, Kevin Porter Jr. est aujourd’hui dans une situation plutôt propice pour démontrer ses qualités soir après soir. Il devrait ainsi avoir une ribambelle d’occasions pour s’illustrer comme cette nuit. Et on le sait, le gamin a du basket plein les mains, à lui désormais de rester dans le droit chemin pour véritablement faire décoller sa carrière. Il a tout ce qu’il faut pour faire partie des meilleurs jeunes arrières de la NBA, et son style de jeu n’est d’ailleurs pas s’en rappeler celui de l’ancienne superstar des Rockets James Harden. Si KPJ progresse bien et arrive à devenir le joueur qu’il est capable de devenir, il va rapidement rappeler quelques petits souvenirs à la fanbase de Houston.

« James Harden, c’est mon grand frère. Je le regarde vraiment beaucoup, on discute beaucoup, il me donne quelques astuces pour prendre l’avantage. Nous avons un style de jeu similaire, nous sommes tous les deux gauchers et nous aimons tous les deux les step-backs. Mais je suis clairement plus athlétique. [sourire, ndlr.] »

Le passage de Kevin Porter Jr. en G League a facilité son retour avec les Rockets et les premiers résultats sont encourageants. On espère désormais qu’il va pouvoir confirmer ça match après match et démontrer tout son potentiel.