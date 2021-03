Les Rockets rappellent Kevin Porter Jr. : retour en NBA après un très bon passage en G League, maintenant faut rester dans le droit chemin

Dans une mission de reconstruction de leur effectif, les Houston Rockets ont rappelé Kevin Porter Jr., qu’ils avaient envoyé dans leur équipe de G League des Vipers de Rio Grande Valley après son transfert. Convaincant en ligue inférieure, l’ancien joueur des Cavaliers bénéficie d’une nouvelle chance d’évoluer en NBA.

Revoilà Kevin Porter Jr. ! Absent des terrains NBA depuis un moment et transféré de Cleveland à Houston il y a quelques semaines, le jeunot a parfaitement profité de son passage en G League pour rebondir et retrouver la Grande Ligue, lui qui vient de réintégrer les Rockets. C’est Shams Charania de The Athletic qui l’annonce.

The Houston Rockets have recalled Kevin Porter Jr. from the G League’s Rio Grande Valley Vipers, sources tell @TheAthletic @Stadium. This ends Porter’s productive stint in G League bubble ahead of Playoffs, and he will now play for the Rockets post All-Star break. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 6, 2021

Début 2021, Porter Jr. avait été envoyé aux Fusées par les Cavaliers après ses déboires personnels et surtout son pétage de plomb dans le vestiaire. Après l’avoir récupéré, les Rockets l’ont immédiatement intégré à leur équipe de G League. Un mouvement qui a fait son effet. Sous le maillot des vipères, l’ancien Cavalier avait démarré le championnat avec un match à 25 points. Plus tard, il a réalisé un triple-double face aux Erie BayHawks, alors invaincus. Au total, ses moyennes dans la bulle de Mickey sont de 24,1 points et 7,2 passes décisives, numéro un de la G League dans ces deux catégories s’il vous plaît. Un peu trop fort pour ce championnat, il jouera donc de nouveau en NBA après le All-Star Break. Véritable espoir, il a déjà montré par le passé qu’il avait tout à fait sa place dans la Ligue au niveau du talent, et il va désormais essayer de se faire une place sur le backcourt de Houston avec ses qualités offensives. On parle en effet d’un gaucher qui a du ballon et qui a déjà montré de belles choses en NBA lors de sa campagne rookie chez les Cavs. Le point d’orgue de cette dernière était sa performance étincelante contre le Miami Heat, contre qui il avait inscrit 30 points et 8 rebonds il y a un an. On espère désormais qu’il arrivera à rester sur le droit chemin histoire de pouvoir exploiter tout son potentiel.

Du côté des Rockets, il sera intéressant de voir l’avenir de l’arrière Victor Oladipo car un éventuel départ à la trade deadline pourrait donner encore plus d’opportunités à KPJ, et ce dernier va forcément rappeler quelques souvenirs de James Harden vu son style de jeu. On note également que Porter Jr. a été rappelé en compagnie de K.J. Martin, de son nom complet Kenyon Martin Jr., oui oui le fils de K-Mart. Si KPJ s’était distingué comme meilleur marqueur et passeur de la G League cette saison, Martin Jr. figure quatrième au classement des rebonds avec 11,4 unités par match. Faibles dans ce secteur, les Rockets tiennent ici un joueur qui pourra les aider.

Les venues de Kevin Porter Jr. et K.J. Martin vont apporter de la jeunesse supplémentaire à cette équipe des Rockets en transition. Parviendront-ils à mettre fin à la triste série de défaites de Houston ? Rendez-vous jeudi pour un match de bas de tableau face aux Kings pour le savoir.

Source texte : The Athletic, Houston Rockets Twitter