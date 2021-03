TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 8 : si vous voulez bien gérer la reprise post All-Star Game, demandez au Lab

Avec la trêve du All-Star Weekend, la TTFL a été mise sur pause pendant quelques jours mais ce n’est pas pour autant que le Lab s’est tourné les pouces. Nouvel épisode au menu, idéal pour faire un petit retour sur la semaine passée et bien préparer la reprise. Let’s go !

Vous le savez, le lundi, c’est le meilleur jour de la semaine sur TrashTalk mais c’est également le jour où le Lab sort son podcast hebdomadaire sur la fameuse TrashTalk Fantasy League qui rythme chaque nuit notre saison NBA. Saison 3, épisode 8, avec la formule traditionnelle : on commence comme d’hab par le recap pour bien se chauffer, on enchaîne avec le up & down que vous aimez tant, avant de se poser sur la preview des jours à venir. Les choses sérieuses vont recommencer mercredi soir et il va falloir assurer tout de suite pour espérer grimper au classement. Ça tombe bien, le Lab est là pour vous conseiller au mieux avec sa team d’Hexperts. Enfin, comme c’était le All-Star Weekend, il fallait aussi parler des All-Stars TTFL, normal.

Amoureux de la TTFL, vous connaissez la tradition. On se pose, on clique, on écoute et on prend des notes. Comme ça, la reprise de la saison régulière se déroulera sans accroc pour vous, enfin normalement. Et n’oubliez pas, si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL, il n’y a qu’un seul compte Twitter à suivre, celui du Lab !