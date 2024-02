Selon une ancienne étude de l’université de Boston, porter une barbe permet d’avoir plus de temps libre. Cela permet aussi de rester plus au chaud selon une expérience très sérieuse réalisée par un Canadien. Si vous doutez de ces études, on peut vous convaincre en deux mots : James et Harden. La barbe la plus connue de NBA a eu beaucoup de temps libre au cours de sa carrière pour froisser toutes les défenses de NBA. S’il a de nombreux matchs références, son triple-double à 60 points face au Magic reste son classique personnel. Retour sur cette performance monstrueuse qui fête – déjà – ses 6 ans !

L’article maison de l’époque sur cette performance historique !

Dès son arrivée à Houston, la NBA a compris que James Harden était un attaquant formidable. Drive, cross, provocation de lancers et son moove signature : le step-back à 3 points qu’il a perfectionné. Inarrêtable au scoring mais tout aussi créatif à la passe. Des qualités qui, réunies, font un attaquant exceptionnel. Il va parfaitement répondre aux attentes en particulier à partir de la saison 2015-16 où il tourne à 29 points et 7,5 passes de moyenne finissant dans le top 10 du MVP. Mais la saison de l’explosion complète vers le titre de meilleur attaquant de NBA sera la saison suivante. Toujours 29 points mais combiné avec 11,2 passes de moyenne ! Un rôle héliocentrique parfaitement assumé qui le pousse vers des performances ahurissantes.

Lors de cette saison 2016-17, il va notamment poser un 53-16-17 face aux Knicks, un 51-13-13 face aux Sixers et un back-to-back triple-double à 40 points. Un mois plus tôt, il a réalisé un back-to-back à 50 points ou plus. NOR-MAL. Eh non, absolument pas normal tant ces performances sont uniques. Donc les triple-doubles à 50 points, c’est validé mais il manque encore un triple-double à 60 points. Chose qui n’a encore jamais été réalisée dans toute l’histoire de la Grande Ligue.

James Harden en est parfaitement capable et il va le montrer en ce soir du 30 janvier 2018 face au terrible Orlando Magic. Faites-vous votre propre définition de terrible…

Les conditions sont réunies puisque Chris Paul est absent, Trevor Ariza aussi et Eric Gordon va sortir sur blessure au milieu du 2ème quart. La balle est dans ses mains et il ne va pas la lâcher pendant les 46 minutes qu’il passe sur le terrain. Première possession du match, une passe entre les jambes pour Clint Capela qui va finir. La classique entre les deux hommes. Dès le début de match, il est inarrêtable et va simplement chercher ses points proches du panier. Il drive main gauche, drive main gauche, drive main gauche et… drive main droite pour varier les plaisirs. Qui peut le stopper ? Personne puisque la protection d’arceau est assurée par les terrifiants Bismack Biyombo et Marreese Speights. Faites-vous votre propre définition de terrifiants…

Il va scorer 10 des 14 premiers points de son équipe et finir la 1ère mi-temps avec 24 points. Heureusement pour le Magic que ses 3-points ne sont pas tombés dedans (0/7 dans le premier acte) et Orlando est carrément devant. 40 des 54 points des Rockets viennent de Ramesse, qui est toujours autant incroyable en attaque. Tout le monde en profite : Nene, Ryan Anderson, Gerald Green, Eric Gordon et consorts profitent tous de la gravité extraordinaire du barbu.

La 2ème mi-temps sera dans la continuité mise à part que les shoots à 3-points vont gentiment commencer à faire mouche. 18 points dans le quart-temps et une ligne de stats déjà phénoménale : 42 points, 10 passes et 7 rebonds alors qu’il reste 12 minutes à jouer.

Les fusées sont repassées devant mais de très peu. Vous vous rappelez de l’étude sur le fait que la barbe garde au chaud ? Elle est validée. James Harden ne va pas refroidir d’un poil et encore envoyer 18 points dans ce quart-temps pour finir un Magic qui s’est bien battu. Gros shoot en déséquilibre à 3-points, toujours du drive dans la défense, évidemment des lancers et même Vavane ne peut rien y faire. Avec 45 secondes à jouer, El Barbudo va planter un énorme step-back sur la tête de Mario Hezonja qui va finir dans ses jambes… 3+1 et un écart de 6 points créé. Fin du match et victoire texane 114-107 grâce à un Harden historique.

60 points, 10 rebonds et 11 passes à 19/30 au shoot, 5/14 à 3-points et 17/18 aux lancers. Tout simplement le 1er triple-double de l’histoire avec 60 points ! Il bat au passage le record de point de la franchise détenu alors par Calvin Murphy. Joueur des années 70, il est présent au match pour assister à la fin de son record et ne peut qu’applaudir une domination pareille. La barbe est responsable de 86 points de son équipe… Lunaire. Après le match, Gerald Green s’est exprimé sur la perf’ de son coéquipier.

« Je n’ai jamais vu une performance comme ça. Je me suis pris à être un vrai fan durant tout le match… Ce qu’il a fait aujourd’hui est remarquable. »

Ce sera le coup de massue supplémentaire pour lui filer un titre de MVP tellement mérité. Les Rockets vont finir avec 67 victoires et malgré la défaite en 7 face aux Warriors, cela reste une saison marquante. 31 points, 9 passes et 5 rebonds de moyenne tout en étant très efficace, voilà la saison du barbu avec en point d’orgue ce record.

