Et si D’Angelo Russell revenait chez les Nets ?

En grande forme avec les Lakers en ce moment, D’Angelo Russell est pourtant toujours dans les rumeurs de transfert. Les Lakers souhaiteraient l’échanger pour récupérer un autre guard mais ça ne se bouscule pas au portillon pour l’acquérir. Un espoir pour D-Lo ? Ce seraient les Nets – son ancienne franchise – qui pourraient faire office de porte de sortie.

Les Angelinos sont toujours en quête d’améliorer leur effectif pour être compétitif. L’année dernière, ils avaient réussi à hausser leur niveau rapidement avec un échange XXL à la deadline et ils espèrent refaire le même coup. Dejounte Murray serait dans le viseur des Lakers et D’Angelo Russell en serait la contrepartie logique. Sauf que – d’après ce qu’on entend – les Hawks ne seraient pas du tout intéressés à l’idée de récupérer le meneur. Les fans ont d’ailleurs directement fait passer le message au concerné.

“We don’t want you.”

– Hawks fans when D’Angelo Russell was at the free-throw line.

(via @mcten)





Alors, comment se sortir de cette impasse ? Les Nets pourraient venir à la rescousse de leur ancien All-star et solutionner tout ça. Ils seraient intéressés pour le faire revenir à la maison en échange notamment de Spencer Dinwiddie. Deux possibilités sont évoquées : un échange direct entre Nets et Lakers ou un trade à 3 entre Hawks, Nets et Lakers. C’est cette dernière qui est plus probable pour permettre à LA de quand même récupérer Dejounte Murray en lâchant D’Angelo Russell à une équipe qui en voudrait. Néanmoins, on a eu des échos via Matt Moore que les purples and gold seraient aussi intéressés par Dinwiddie.

The Lakers, Hawks, and Nets could engage in a three-team deal that would send Dejounte Murray to Los Angeles, D’Angelo Russell to Brooklyn, and Spencer Dinwiddie, a 2029 first via LAL, and additional draft compensation to Atlanta.

That’s a realistic scenario at this juncture.

— Jake Weinbach (@JWeinbachNBA) January 25, 2024

Dans tous les cas, D-Lo retournerait donc aux Nets pour rappeler de très bons souvenirs à tous les suiveurs de NBA en 2019. Une saison All-star au côté de… Spencer Dinwiddie, Jared Dudley, Jarrett Allen… La street n’oubliera pas cette saison : les célébrations, le trashtalking, “ Ice in his veins “. Quelle époque. Rien de mieux que de retourner vers ses meilleurs moments pour se ressourcer. Il a un coup à jouer puisqu’ils sont en manque de guard play et c’est ce qu’apporte le meneur.

D’Angelo Russell gagne 17 millions cette saison et a une player option à 18 millions pour 2024-25. De quoi rester flexible pour les Nets s’ils veulent reconstruire et de quoi se relancer pleinement pour Russell avant peut-être d’aller chercher un nouveau gros contrat. Brooklyn lui avait réussi de ce côté-là la dernière fois.

