Annoncé potentiellement dans le viseur des Mavs, LeBron James ne devrait pas bouger des Lakers. La franchise californienne n’écoutera aucune offre en provenance de Dallas pour le King, à moins bien sûr que Luka Doncic ne soit inclut dans le deal…

Kyrie Irving a joué au recruteur de luxe pour tenter de faire venir son pote LeBron James chez les Mavs mais cela semble perdu d’avance. Lié aux Lakers pour encore un an (minimum), le King ne peut être acquis que via un trade. Mais comment convaincre la franchise angelino de transférer l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ? Bon courage. Selon Jovan Buha de The Athletic, les Lakers ne prêteront l’oreille aux Mavs que si Luka Doncic est intégré dans la transaction. Autant dire que cela n’en prend pas le chemin.

“Si Dallas propose Luka Dončić pour James, alors oui, on peut supposer que les Lakers écouteront. Mais à part ça, les Lakers ne vont pas échanger James aux Mavericks.”

Même si une nouvelle association entre LeBron James et Kyrie Irving serait bien hypante, Mark Cuban ne sacrifiera pas son joyau slovène pour que cela arrive. Il faut dire que Dallas n’a pas mille assets à intégrer dans un potentiel deal. Tim Hardaway Jr., Davis Bertans, Josh Green, Will Hardy ? Sans oublier un faible capital picks de Draft. C’est insuffisant pour espérer rameuter LeBron en ville.

Kyrie Irving va devoir trouver un autre moyen s’il veut jouer avec son pote une fois de plus. L’autre solution serait évidemment de rejoindre les Lakers mais là encore ça semble difficile. Kyrie Irving est peut être free agent mais L.A. devrait laisser filer la plupart des joueurs du roster pour créer le cap nécessaire pour lui faire signer un gros contrat et la direction semble désireuse de prolonger les contrats d’Austin Reaves mais aussi Rui Hachimura à l’intersaison. Reste l’option d’un sign and trade mais Dallas ne veut pas de D’Angelo Russell. Il y a toujours l’ultime solution de Kyrie Irving qui vient libre en acceptant une grosse réduction sur son salaire mais si on en croit The Athletic, c’est pas la tendance du moment. Autant dire que les alley oops entre Uncle Drew et le King comme à la belle époque, cela ressemble à un scénario de moins en moins probable. Du moins pour l’instant..

