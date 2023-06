Les Finales NBA entre Denver et Miami ne vous passionnent pas plus que ça ? Ne vous inquiétez pas, Kyrie Irving est toujours là pour vous divertir. Sa dernière pépite ? Il veut voir LeBron James débarquer à Dallas pour former un Big Three avec lui et Luka Doncic.

Les rumeurs d’une réunion entre Kyrie Irving et LeBron James ne datent pas d’hier. Mais ce n’était jamais dans ce sens-là, avec une potentielle arrivée du King dans la franchise d’Irving au lieu d’une nouvelle cohabitation aux Lakers.

D’après Shams Charania de The Athletic, Uncle Drew a pris la température auprès de LeBron pour tester son intérêt par rapport à la formation d’un éventuel Big Three à Dallas. Selon Chris Haynes de Bleacher Report, Kyrie a également toqué à la porte du bureau de Mark Cuban (propriétaire des Mavs) pour lui demander d’analyser les différentes possibilités afin de faire venir le King à Dallas.

B/R Sources: Kyrie Irving desires for Mavericks to explore acquiring Lakers star LeBron James to form a Big 3 with Luka Doncic: https://t.co/P7snQxgVs5

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 5, 2023

LeBron James à… Dallas ? Hein ?!?

D’après Bleacher Report, les Mavericks étaient déjà prêts à faire une offre pour tenter de récupérer LBJ au cours de la saison, quand les Lakers étaient en galère avant de réaliser les ajustements nécessaires pour trouver le droit chemin. Donc cette news ne sort pas tout à fait de nulle part, mais Kyrie est-il conscient des différentes situations contractuelles et du fonctionnement de la NBA au niveau de la masse salariale ?

Certes, Irving sera agent libre cet été et peut donc théoriquement faire ce qu’il veut. Mais Luka Doncic vient d’entamer son contrat supermax de 215 millions de dollars sur cinq ans, et LeBron James – plutôt bien installé à Los Angeles – est sous contrat avec les Lakers pour la saison prochaine avec un salaire annuel de 47 millions, auquel il faut ajouter une player option à 50 millions sur 2024-25.

À partir de là, on est plus dans l’utopie que dans la réalité.

Mais Kyrie doit jamais prendre sa retraite c’est le divertissement pur ce type

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 5, 2023

La volonté de Kyrie et LeBron de jouer ensemble est sans doute réelle, et on connaît l’affection que possède le King pour Doncic. Le fait que James joue la carte de la retraite après l’élimination contre Denver en Playoffs a aussi brouillé un peu les pistes concernant l’avenir de LBJ. Mais restons sérieux deux minutes. Voir un Big Three Kyrie – LeBron – Luka à Dallas a probablement autant de chances d’arriver que Ben Simmons qui met un buzzer-beater à 3-points….

_________

Source texte : The Athletic, Bleacher Report

Denver et Miami : donnent tout pour rendre ces Finales NBA passionnantes.

Kyrie Irving : pic.twitter.com/Rrnn6xCP92

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 5, 2023