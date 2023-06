Toujours dans l’attente de la sanction de la NBA suite à l’épisode du live Insta dans lequel il s’est (encore) montré avec un flingue, Ja Morant devra patienter jusqu’à la fin des Finales pour connaître la décision de la Ligue. Mais au regard des derniers bruits de couloir, ça ne sent pas bon pour la superstar des Grizzlies.

De quelle durée sera la suspension infligée à Ja Morant ?

En marge des Finales NBA entre Miami et Denver, c’est la grande question qui plane au-dessus de la Ligue. L’insider Adrian Wojnarowski d’ESPN parlait d’une “suspension significative” il y a quelques semaines, sans donner plus de précisions. Sam Amico d’Hoops Wire a lui donné plus de détails sur la manière avec laquelle cette sanction pourrait se traduire, en se basant sur des sources proches de la Ligue.

People around the league believe Ja Morant will be suspended for no less than the first half of the regular season, per @AmicoHoops pic.twitter.com/w61eMJ1UP1

— NBACentral (@TheNBACentral) June 4, 2023

Pour ceux qui galèrent en anglais, on parle ici d’une potentielle suspension d’une demi-saison !

Rien d’officiel évidemment, on en est encore au stade des spéculations, mais ça n’augure rien de bon pour le meneur star de Memphis. Ces rumeurs, associées aux récentes updates sur le dossier Morant, vont dans le même sens : le commissionnaire Adam Silver ne va pas faire de cadeaux à Ja après l’avoir initialement suspendu pour huit matchs suite à l’épisode de la première vidéo Insta.

Le fait que le grande chauve préfère attendre la fin des Finales pour annoncer la sanction infligée à Morant montre d’abord l’importance de cette affaire à l’échelle de la Ligue, et peut directement laisser penser à une grosse suspension. Silver sait que sa décision est attendue et qu’elle sera scrutée, certains disant qu’il a été trop clément avec Ja la première fois. C’est d’autant plus le cas que selon Adrian Wojnarowski, de nombreuses équipes mettent la pression sur Adam pour qu’il frappe fort sur ce dossier, mettant en avant l’impact du comportement de Morant sur l’image globale de la Ligue.

“Cela ne ressemble pas à Adam Silver de dire, ‘Je sais ce que je vais faire, mais je ne vais pas l’annoncer maintenant. Et puis le fait qu’il dise qu’il est en train de travailler avec l’association des joueurs sur ce sujet… Habituellement, l’association des joueurs n’est pas présente quand une sanction est prise.” – Brian Windhorst, insider pour ESPN

Dans ses récentes interviews qu’il a accordées sur le sujet, ces derniers jours en marge du début des Finales NBA, Adam Silver a insisté sur le danger qui accompagne le comportement affiché par Morant, lui qui a agité une arme à feu à deux reprises dans deux vidéos Instagram à seulement quelques semaines d’intervalle. Le danger pour le joueur de Memphis déjà, mais le danger aussi à travers le message que Ja renvoie sur la grande plateforme qu’il possède avec son statut de superstar. “C’est un problème de sécurité, et son comportement n’est pas en adéquation avec les valeurs de la Ligue” a notamment déclaré Silver, bien conscient de la sensibilité du sujet des armes à feu aux States, sujet qui dépasse évidemment largement les frontières de la NBA. Encore un signe supplémentaire qu’une grosse sanction attend probablement Morant.

Certains diront sans doute, “Ja n’a rien fait d’illégal dans l’histoire !”. C’est vrai. En tout cas à notre connaissance, ce n’est pas illégal de se montrer avec un flingue comme Morant a pu le faire. Mais Adam Silver a indiqué dans sa récente conférence de presse que de nouveaux éléments avaient été révélés par l’enquête de la NBA. Qui sait ce qui se cache derrière ça…

Le boss de la Ligue a en tout cas le pouvoir mais surtout la responsabilité d’infliger la sanction qu’il estime la plus juste en se basant non seulement sur les éléments qu’il a à sa disposition, mais aussi “l’historique du joueur” ainsi que l’historique des affaires impliquant des armes à feu en NBA (coucou Gilbert Arenas).

Rendez-vous après les Finales pour le verdict du juge.

Source texte : Sam Amico (Hoops Wire) / ESPN / The Athletic