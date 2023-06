Alors que les Finales NBA entre Denver et Miami viennent tout juste de débuter, on attend toujours la sanction de la Ligue concernant Ja Morant suite à l’épisode du live Instagram où ce dernier s’est (une nouvelle fois) montré avec un flingue à la main. Spoiler, il va falloir patienter encore un peu…

Parce que oui, dans sa traditionnelle conférence de presse pré-Finales NBA, le commissionnaire Adam Silver a annoncé que la décision de la NBA ne tombera pas avant la fin de la série entre les Nuggets et le Heat. Pourquoi attendre ? Le grand chauve s’explique (via ESPN).

“On aurait pu l’annoncer maintenant, mais on a pris la décision d’attendre car – et je crois que l’association des joueurs est d’accord avec nous – ce serait injuste pour ces joueurs et ces équipes [les Nuggets et le Heat, NDLR.] d’annoncer les résultats de l’enquête en plein milieu d’une série. Comme nous sommes à l’intersaison, et qu’il est suspendu indéfiniment par les Grizzlies, rien ne va vraiment changer dans les semaines à venir. Cela semble mieux d’attendre pour le moment, et on annoncera le résultat de l’enquête peu après les Finales.”

Pour résumer : la NBA a rassemblé suffisamment d’éléments à travers son enquête sur la vidéo de Ja Morant, elle a choisi la sanction qu’elle infligera à la superstar des Grizzlies, mais ce n’est pas le bon moment pour l’annoncer aux yeux du commish. Vous vous dites peut-être que les Nuggets et le Heat n’ont rien à voir avec le cas Morant, mais sachez que cette situation est suffisamment importante (et sensible) à l’échelle de la Ligue pour que tout le monde se sente concerné.

Adam Silver on Ja Morant:

“We’ve uncovered a fair amount of additional information. We probably could have brought it to a head now, but we’ve made the decision that it would be unfair to these players and these teams to announce that decision in the middle of this series.”… pic.twitter.com/VBrzVMTrPL

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 1, 2023

Pour rappel, Ja Morant avait écopé d’une suspension de huit matchs suite au premier live Insta impliquant un flingue en mars dernier (c’était d’ailleurs après un match à Denver). Cette fois-ci, on s’attend forcément à une sanction plus sévère au vu de la récidive, Adam Silver ayant notamment déclaré il y a deux semaines qu’il fut “choqué” par la seconde vidéo. L’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski a parlé d’une “longue suspension” potentielle pour Ja, à voir comment cela va se traduire en nombre de matchs.

“Je ne sais pas ce qui sera nécessaire pour changer son comportement. […] J’espère juste que la sanction ne sera pas une fin en soi. Le plus important, c’est ce que nous, l’association des joueurs, son équipe, lui-même et les gens autour de lui vont faire pour créer de meilleures circonstances à l’avenir.” – Adam Silver

Source texte : ESPN