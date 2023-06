Payton Pritchard espère être transféré par les Celtics cet été

Tombé au bout du banc de Joe Mazzulla, Payton Pritchard ne compte pas faire de vieux os à Boston. Alors qu’il est éligible à une prolongation cet été, le meneur espère un transfert pour retrouver du temps de jeu.

Après deux premières saisons prometteuses du côté de Boston, Payton Pritchard semble fatigué de ramasser du trèfle. L’arrivée de Malcolm Brogdon à la dernière intersaison et les présences de Marcus Smart et Derrick White au sein de l’effectif ont poussé le natif de l’Oregon hors de la rotation de Joe Mazzulla. Alors qu’il avait disputé respectivement 66 et 71 matchs sur ses deux premières saisons dans la Ligue, le meneur a dû se contenter de 48 matchs cette année, avec un temps de jeu en baisse (13 minutes).

Avec des rotations réduites en Playoffs, le joueur de 25 ans n’a pas eu beaucoup plus l’occasion de briller sur les dernières semaines. Les Celtics éliminés, l’heure est donc à l’intersaison et certaines décisions vont devoir être prises par Brad Stevens. Sélectionné au premier tour de la Draft 2020, Pritchard est éligible à un nouveau contrat dès cet été.

Cela dit, pas sûr qu’il ait très envie de signer un autographe du côté du Massachussetts. Alors qu’il avait déjà fait part de son mal-être à Boston en cours de saison par rapport à son rôle, le guard semble désormais désireux de partir selon Jared Weiss et Jay King de The Athletic. L’idéal serait donc un transfert dès cet été.

Payton Pritchard has made it clear he hopes to be traded this summer, sources tell The Athletic.@JaredWeissNBA and @ByJayKing on the crucial decisions facing the Celtics this offseason.https://t.co/d6KREqIknU pic.twitter.com/hOFejoVwRC

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) June 1, 2023

Si le dossier Jaylen Brown est évidemment en haut de la pile des priorités des Celtics, il va falloir voir quoi faire de Payton Pritchard. Sur le papier, la franchise a la main car elle a déjà activé la team option sur sa 4ème année de contrat rookie. Pour voir PP partir du TD Garden, une franchise va devoir payer et on peut imaginer plusieurs équipes s’intéresser au profil du meneur, bon shooteur (40% de loin) et qui apporte toujours une grosse dose d’énergie sur le terrain. Qui se laissera tenter ?

Source texte : The Athletic