Auteur d’une fantastique campagne de Playoffs, Austin Reaves a marqué les esprits chez les Lakers. À tel point que la franchise est prête à sortir le chéquier pour conserver son amour de joueur. Selon The Athletic, toute offre jusqu’à 100 millions sera égalée par l’équipe. Plutôt logique pour conserver la pièce maîtresse du retour en force de La La Land.

Une petite statistique : en Playoffs, Austin Reaves a été le troisième meilleur marqueur des Lakers, derrière LeBron James et Anthony Davis. Une performance qu’on aurait sans doute été loin, très loin d’imaginer en début de saison… mais qui a permis au jeune Austin de prouver son importance dans le système de jeu de Darvin Ham.

Avec donc 16,9 points de moyenne en postseason, les Lakers ont pour objectif de conserver Austin Reaves, qui sera free agent cet été. Et ils ont prêts à mettre la grosse liasse sur la table. Les rumeurs parlent en effet d’un contrat de maximum 100 millions de dollars, qui serait égalé par La La Land si une autre franchise venait à proposer ce montant à Reaves. De quoi le faire revenir à Los Angeles l’an prochain ? Oui, sans doute. Le joueur a confié se sentir très bien en Californie du Sud, et expliqué ne pas se projeter ailleurs qu’avec les Purple and Gold.

Toute la saison, il a apporté des points précieux alors que l’équipe remontait la pente pour espérer gratter une qualification en Playoffs. Capable de marquer de partout, il est reconnu pour sa qualité de percussion mais également son tir extérieur, qui a mis a l’amende les Grizzlies puis les Warriors.

Le conserver serait donc une très bonne nouvelle, sachant que les Lakers devront également composer cet été avec les rumeurs d’une retraite prétendue de LeBron James, mais aussi une prolongation potentielle de Rui Hachimura. Il faut y ajouter le transfert attendu D’Angelo Russell, complètement à l’Ouest lors de ces Playoffs. Sécuriser Austin Reaves au plus vite permettrait de se poser sans attendre sur la suite du programme, très chargé.

