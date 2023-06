Dans un monde où trouver du travail n’est pas toujours facile, Bob Myers, lui, croule sous les propositions d’embauche. Après avoir quitté ses fonctions à Golden State, l’ancien GM se fait déjà draguer non pas par des franchises en quête de bannière, mais par ESPN.

Alors ça, c’est le genre d’info qu’on relit deux fois avant de tilter. À peine partie de la Baie de San Francisco, Bob Myers – l’architecte de la dynastie Warriors – est déjà courtisé. Jusque-là tout va bien mais lorsqu’on sait que ESPN est sur le coup, il y a de quoi être surpris par rapport aux qualités de GM propres à Myers. Peut-être que la chaîne américaine souhaite drafter de nouveaux consultants :

NEWS: ESPN has expressed interest in hiring former Warriors president and GM Bob Myers.

The talks are very early on, sources confirmed to FOS.@MMcCarthyREV‘s story » https://t.co/tmaMxiKIR2 pic.twitter.com/OOFzQzde1p

— Front Office Sports (@FOS) May 31, 2023

Et dans un sens, cette potentielle reconversion vers la TV n’est pas si surprenante puisque Bob lui-même avait déclaré lors de sa dernière conférence de presse qu’il avait précisément besoin de prendre ses distances avec le poste de GM. Interrogé sur son départ, il avait répondu d’une manière plus que compréhensible :

“Ce travail exige un engagement et un effort total, à 1000%. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne devriez pas le faire. C’est la réponse à la question “pourquoi ?“

En plus de ça, l’affiliation entre Bob Myers et ESPN n’a rien de nouveau puisque l’ancien GM des Warriors tenait lui-même un podcast pour la chaîne américaine durant ses fonctions à Golden State. Dans “Lead by Example”, Bob a échangé avec des invités de marque comme Adam Silver ou encore Bob Igor – le boss de Disney.

Une reconversion professionnelle allégée en termes de responsabilités prend donc tout son sens lorsque l’on connait l’état d’esprit actuel de l’ancien GM. C’est vrai que gérer un podcast, ça semble moins stressant que de construire une équipe NBA.

Pour l’instant, aucune précision de poste n’a encore été définie avec la chaîne américaine mais Bob Myers pourrait prendre le chemin du casque / micro dans les prochains mois à venir. De quoi attrister certaines franchises en reconstruction prêtes à lui filer un contrat max pour ses fonctions…

Source texte : Front Office Sports