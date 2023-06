Après l’élimination de Boston dans un ultime Game 7 face au Heat, les hommes de Joe Mazzulla étaient à deux doigts d’écrire l’histoire en remontant un 3-0 pour la première fois de l’histoire des Playoffs. De la déception pour les Celtics ; mais du pain béni pour le podcast de Draymond Green.

À peine un orteil bostonien sur les plages de Cancun que Draymond Green s’est empressé de réagir sur leur élimination face à Miami. Une rancœur qui ne date pas d’hier et que Dray à clairement exprimé dans un de ses récents podcasts de “The Draymond Green Show” :

“Je dois dire que cela ne m’a pas fait de mal de voir les fans des Boston Celtics souffrir. Ces gens ont été vraiment grossiers avec moi l’année dernière et j’aime les voir souffrir” – Draymond Green

Bon lorsque Draymond Green s’en prend à quelqu’un, ce n’est pas toujours fondé : l’intérieur des Warriors est capable de s’énerver contre son jogging d’échauffement s’il se prend les pieds dedans. Mais lorsque Dray s’attaque aux fans des Celtics, on est clairement pas dans la gratuité. Rappelons que les dernières Finales NBA de 2022 se sont disputés entre les Warriors et les Celtics, et comme d’habitude, Draymond avait ouvert sa grande bouche au début de la série pour attiser le comité d’accueil bostonien au Game 3. Sauf que le public de Boston, plutôt réputé pour ses débordements, est allé trop loin avec l’intérieur de Golden State :

On peut faire du trashtalking dans le sport, on ne demande que ça ici. Mais il y a tout de même des lignes rouges à ne pas franchir dans le rapport entre les joueurs et le public. Lorsque les fans bostoniens scandaient des “Va te faire f*utre Draymond“, il y avait fort à parier que l’intéressé n’oublierait pas cet épisode délicat pour lui et sa famille. C’est en cela qu’après les récentes déceptions de ce même public, Draymond a décidé de faire ce qu’il fait à la perfection, à savoir remettre de l’huile sur le feu. Il en a même profité pour laisser des sous-entendus criants sur les mauvais penchants de la fanbase de Boston :

” Arrêtez d’être ce que vous êtes. À un moment donné, on ne peut plus être comme ça. Alors arrêtez de faire ça. Et vous savez de quoi je parle, je n’ai pas besoin d’en parler ” – Draymond GReen

Certes, Green sait très bien se faire détester lorsqu’il l’a décider par des agissements ridicules sur le terrain mais les insultes qu’il a reçu sont d’une toute autre gravité qui justifie amplement sa rancœur. Maintenant est-ce que ça valait la peine d’en rajouter une couche alors qu’il est lui-même à Cancun depuis 3 semaines ? Au final c’est pour ça qu’on l’aime ou qu’on le déteste.

Il faut bien trouver des sujets de podcasts lorsque la fin de saison approche. En sortant une nouvelle fois le lance-flammes, Draymond relance les chamailleries avec les fans de Boston dans un moment où ils ont tous un genou à terre. La prochaine réception de l’intérieur au TD Garden risque d’être mouvementée…