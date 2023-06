Nikola Jokic et Jamal Murray, le summum de la complémentarité

Alors que Nikola Jokic a sorti un nouveau triple-double pour le premier match des Finales NBA, son copain Jamal Murray a également été à la hauteur de l’événement. Le duo magique des Nuggets a une nouvelle fois régalé et n’a probablement jamais été aussi fort.

27 points, 10 rebonds, 14 passes pour Nikola Jokic à 8/12 au tir (10/12 aux lancers-francs). 26 points, 6 rebonds et 10 assists pour Jamal Murray à 11/22 au shoot.

Voici les chiffres du tandem de Denver lors du Game 1 cette nuit. Des chiffres impressionnants, et même historiques. Sur le plan individuel d’abord : Jokic est devenu seulement le deuxième joueur all-time à lâcher un triple-double pour ses débuts en Finales NBA (après Jason Kidd), tout en établissant un nouveau record à la passe dans un premier match sur la grande scène. Quant à Murray, il est devenu le deuxième plus jeune joueur à sortir une perf en 25 points – 10 passes en Finales NBA sur les 30 dernières années, et a établi le deuxième plus gros total d’assists pour un premier match de finale derrière… Jokic donc.

Mais le plus impressionnant dans tout ça, c’est ce qu’ils ont fait en tant que duo. Si on veut rester dans les chiffres, sachez que Jokic et Murray ont été impliqués dans 87 des 104 points inscrits par Denver dans le Game 1, et qu’ils sont seulement le troisième tandem dans l’histoire des Finales NBA à terminer un match avec chacun 10 passes (Michael Jordan – Scottie Pippen et Magic Johnson – James Worthy sont les deux autres, mais ce n’était pas lors de leurs débuts en Finales). Si on veut aller au-delà des stats, il suffit d’apprécier l’exceptionnel two-man game entre les deux.

Jokic DIME.

Murray slam.

Jokic DIME.

Murray slam.

Denver leads in the 1Q on ABC!

“Notre complémentarité n’a jamais été aussi forte.”

C’est ce que Jamal Murray disait avant le début des Finales NBA. Ce Game 1 face à Miami en est peut-être la plus belle des preuves. Ensemble aux Nuggets depuis 2016, Murray et Jokic se connaissent aujourd’hui par cœur. Alors que le premier est très bien revenu de sa grosse blessure au genou et que le second est au sommet de son art, ils ont pu reprendre ce qu’ils avaient commencé dans la bulle d’Orlando en 2020, quand leur superbe complémentarité a permis aux Nuggets d’aller jusqu’en Finales de Conférence Ouest.

Leur jeu sur pick-and-roll est plus que jamais dévastateur, les automatismes sont au top, ils profitent chacun de la présence de l’autre pour faire mal à l’adversaire et connaissent exactement les zones de confort dans lesquelles ils peuvent maximiser leur rendement. Ce qui fait la particularité de ce duo meneur – pivot, c’est que vous avez à la fois deux créateurs et deux finisseurs. Habituellement, le meneur distribue à son intérieur pour permettre à ce dernier de conclure. On le voit souvent avec Murray et Jokic. Mais sachant que le Joker est tout simplement le meilleur pivot passeur de l’histoire, les rôles sont parfois inversés avec plus de jeu sans ballon pour Murray. Et comme les deux sont très forts quand il s’agit de créer pour les autres mais aussi pour eux-mêmes grâce à leur gros talent de scoreur, l’équation devient vite impossible pour les défenses.

“Nikola Jokic et Jamal Murray représentent le meilleur duo de la NBA. Leurs qualités sont tellement complémentaires, et ils peuvent jouer leur jeu à deux de tellement de manières différentes. C’est ce qui fait que ce duo est tellement spécial. Face aux Lakers, ils ont réalisé des pick-and-rolls inversés, des chase actions inversées, Jamal Murray qui pose des écrans pour Jokic… Leur capacité à mixer différentes actions et rendre cela fluide, ils sont tellement connectés sur le terrain.” – J.J. Redick, à chaud après le Game 1

Conexión Nikola Jokic 🤝 Jamal Murray 😎

Au summum de leur complémentarité, Nikola Jokic et Jamal Murray ne sont désormais plus qu’à trois victoires de couronner cette magnifique entente par un titre NBA. S’ils continuent comme ça, rien ne pourra les empêcher d’accomplir leur destinée.