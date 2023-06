Nikola Jokic jouait cette nuit son premier match de Finales NBA en carrière. Une première qu’on attendait forcément avec énormément d’excitation, et dans laquelle le pivot star des Nuggets a répondu plus que présent. Dans son style caractéristique, le Joker a mangé Miami avec 27 points, 10 rebonds et 14 passes. La pression ? Il la boit, avec un petit citron sur la mousse.

Le match de Nikola Jokic cette nuit est chargé de records et de statistiques incroyables. Pour une première fois sur un parquet estampillé de la prestigieuse inscriptions “NBA Finals”, il a tout bonnement tabassé le Heat de bout en bout. Le début du match est relativement tranquille, mais pose les bases du carton à venir. Quelques passes distillées depuis le poste, un petit tir et deux lancers primés dans les douze premières minutes, un aperçu presque doux mais déjà destructeur pour Erik Spoelstra, qui comprend certainement très vite que la soirée va prendre un tournant désagréable pour les siens si le Serbe monte en régime.

27 points, 10 rebonds, 14 passes.

8/12 au tir, money time de maestro.

Une ballerine dans un corps de videur.

Nikola Jokic continue ses extraordinaires Playoffs 2023. pic.twitter.com/4ylLY85PmL

Ce qui va se passer ensuite ? Le Joker va dérouler, et en y mettant les formes. Il distribue le jeu, garde sa dangerosité offensive en profitant des secondes d’inattention de Bam Adebayo pour l’enfoncer et s’ouvrir le cercle. Son jeu sans ballon est également à noter. S’il n’a pas le cuir, il monte très souvent servir le pick and roll dans l’axe, juste pour faire monter son défenseur et libérer l’espace. Son pourcentage au tir (8/12, 75%), montre aussi que même lorsqu’il a été écarté du petit périmètre, il a parfaitement su tirer son épingle du jeu. Notamment dans le money time, et alors que le Heat montrait des signes de révoltes. Il a purement éteint tout espoir côté South Beach.

Un tout qui permet au Joker de rentrer de la meilleure des manières dans les premières Finales NBA de sa carrière. Il rejoint Jason Kidd en tant que joueur ayant réussi un triple double lors du premier match des Finales, mais explose aussi le record de passes pour un premier match de Finales en carrière. Détenu par Bobby Wanzer (9 caviars en 1951), Jokic en claqué 14 ce soir. Une partie de haute volée, et des efforts à poursuivre sur le plan physique, puisque l’ensemble des joueurs du Heat interrogés en conférence de presse d’après match l’a relevé : la dureté physique des Nuggets a fait la différence, particulièrement dans le jeu intérieur. Il faut désormais poursuivre l’effort pour mettre le Heat sous pression maximale avant de s’envoler pour Miami.

Record de passes dans un premier match de Finales NBA en carrière : Bobby Wanzer, 9 (Finales 1951).

Nikola Jokic ce soir : 14.

Voilà.

