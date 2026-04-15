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NBA Playoffs 2026 : Nuggets – Wolves, la preview !

Le 15 avr. 2026 à 12:13 par Nicolas Meichel

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Source image : TrashTalk

Nous voici aux portes des Playoffs NBA 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, en commençant tout de suite par la matchup qui opposera Denver à Minnesota.

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Est-ce que les Nuggets vont confirmer leur superbe fin de saison face aux Wolves ? Anthony Edwards prendra-t-il le dessus sur Nikola Jokic ? Et qui aura de terribles de regrets en étant éliminé ? Dynamique des équipes, point tactico-technique, Facteur X et pronostico, on fait le point complet sur la série dans la preview vidéo !

Tags : Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Playoffs NBA, Preview
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