Le match exceptionnel entre les Hornets et le Heat cette nuit a malheureusement été marqué par la blessure de Bam Adebayo, sorti après seulement 11 minutes suite à un geste dangereux de LaMelo Ball. Erik Spoelstra n’a pas apprécié du tout.

LaMelo Ball a été décisif cette nuit en plantant 30 points et 10 passes, le game-winner au bout de la prolongation et en… blessant le leader du Heat Bam Adebayo.

On vous remet la séquence juste ici :

LaMelo le geste DÉBILE sur Bam 🤦‍♂️

Ouah sérieux, genre là t’es leader tu prends le risque de lâcher ton équipe en te faisant exclure ?

Et les arbitres n’ont rien dit. Pas sérieux. pic.twitter.com/qlxFsJqfSL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026

Les images ne sont pas belles du tout. Mais le pire dans l’histoire, c’est que non seulement Bam – l’un des joueurs les plus solides en NBA – n’a jamais pu revenir en jeu à cause de sa blessure au dos, mais en plus LaMelo n’a pas été sanctionné. Alors forcément, la pilule passe mal chez Erik Spoelstra.

« Je ne trouve pas ça drôle. Je pense que c’est une action à la con. C’est une action dangereuse. Je ne veux pas trouver d’excuse […], mais je ne pense pas que cela fasse partie du jeu, ce genre de coup bas. […] Il aurait dû être expulsé pour ça. On a vu un joueur frustré [LaMelo, contré juste avant, ndlr.]. Et un joueur frustré peut commettre un geste de frustration, un geste frustrant. Et cela a conduit à la perte de notre meilleur joueur, ce qui est regrettable. »

« Je ne trouve pas ça drôle. Je pense que c’est une action à la con. C’est une action dangereuse… Je ne pense pas que cela fasse partie du jeu, ce genre de coup bas. »

Erik Spoelstra, à propos de la blessure de Bam Adebayo.pic.twitter.com/5yiojI3oF8

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Les arbitres se sont justifiés en disant que l’action ne s’est pas arrêtée après le geste de LaMelo, les empêchant de revoir ce dernier à la vidéo. Ball, lui, a tenu à s’excuser après la rencontre.

« Je m’excuse pour ça » a déclaré Ball via ESPN. « J’ai reçu un coup à la tête [sur cette action] et je ne savais plus vraiment où j’étais. Mais je vais aller voir comment il va, pour m’assurer qu’il va bien et tout ça. »

LaMelo Ball s’excuse certes, mais il n’est pas à son premier coup d’essai. Reste à voir si la NBA va le sanctionner a postériori avec une faute flagrante.

Sur une note plus triste, on attend des nouvelles de Bam Adebayo.

Action qui change totalement le match, sans aucun doute…

On va aussi suivre la gestion de la NBA qui pourrait sanctionner Ball à postériori si la faute est déterminée.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026