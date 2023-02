Payton Pritchard aimerait avoir « un plus grand rôle » avec les Celtics

Le meneur des Celtics Payton Pritchard s’est confié dans une interview sur sa dégression en bout de banc. Il avoue vouloir jouer plus, alors que ce dernier avait convaincu après deux premières saisons correctes. Le combo-guard profite de récent coups d’éclats pour montrer à la ligue ce qu’il vaut réellement.

Tout baigne pour Boston. L’équipe compte aujourd’hui le meilleur bilan de la ligue, s’apprête à envoyer 3 noms au All-Star game, et se positionne comme une force redoutable en vue des Playoffs. Tout les voyants sont au vert, ou presque. Pour Payton Pritchard, faire partie de cette équipe dominatrice revient plus à un fardeau qu’à une chance. Le 26e choix de la Draft 2020 – actuellement dans sa troisième saison NBA – a dû se raisonner à chauffer le banc pour ses camarades : seulement 12 minutes de jeu en moyenne cette saison, et ne comptez pas plus de 5 points par match pour l’ami Pritch. Pourtant, l’arrière sortait de deux premières régulières acceptables. Durant sa première pige, le combo guard a profité de l’absence de Kemba Walker pour s’imposer en energizer sur lequel s’appuyer pour inverser le cours d’un match. Il a même obtenu le 4e temps de jeu derrière la triplette Tatum-Brown-Smart, avant de souffrir du rookie wall comme tant de joueurs avant lui. Zou, remplacé par l’arrivée de Dennis Schröder en 2021, puis celle de Malcom Brogdon à l’été dernier.

Forcément, le joueur des Celtics souhaiterait exprimer l’ampleur de son talent. Dans le podcast Point Forward animé par Andre Iguodala et Evan Turner, Pritch s’est confié sur son avenir à Boston.



« Évidemment, après cette saison, j’aimerais avoir un plus grand rôle. C’est pour ça que je bosse. Je pense que Brad [Stevens] et les autres le savent également. […] Je veux faire partie d’une équipe à la culture de la victoire, mais je veux surtout aider à cela, et être un gros facteur de ce succès. »

Bien que conscient de son rôle et de la hiérarchie établie au sein de l’équipe, Payton Pritchard souhaite tout de même avoir la chance de montrer ce qu’il vaut.

« Je ne dis pas que je suis le meilleur joueur de cette équipe, mais j’ignore de quoi sera fait mon futur sauf si je peux faire le prochain pas. Je ne sais pas ce que je ferai dans 5 ou 10 ans mais je veux pouvoir regarder derrière moi et me dire que j’ai tout donné. »

Une chance que le guard de Boston à saisi. Ces derniers jours, il a devancé Sam Hauser dans la rotation des Celtics. Il profite d’un temps de jeu supplémentaire en les absences de Marcus Smart et Derrick White et réalise des entrées éclatantes. À Toronto, il pose même 12 points en un quart-temps avec le game winner à la clé. Une récente performance qui a poussé Joe Mazzulla à s’interroger. L’insider Brian Robb a indiqué que plusieurs équipes avaient exprimé un intérêt pour Pritchard, mais les C’s ne verraient aucun moyen d’améliorer leur effectif en l’échangeant.

Il ne reste plus qu’une saison au contrat de Pritchard après celle-ci. Avec les retours de White et Smart, il reste prévisible de voir le temps de jeu de l’arrière rechuter. Assistera-t-on à un échange surprise avant le 9 février au soir ?