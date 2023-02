À trois semaines du All-Star Weekend, la NBA a dévoilé les participants au Rising Stars Challenge, match qui regroupe les meilleurs rookies, sophomores et joueurs de G-League… ainsi qu’un quatuor de coachs dont l’un nous est étrangement familier.

Comme chaque année, le Rising Star Challenge ouvrira le All-Star Weekend. Cet évènement met aux prises les meilleurs rookies et sophomores de la Grande Ligue. Et depuis deux ans, la NBA a intégré une sélection des meilleurs éléments de G-League. Hier, Shams Charania de The Athletic avait donc annoncé les 28 cracks qui participeront au match. Parmi eux, on retrouve Paolo Banchero, Jalen Duren, A.J. Griffin, Jaden Ivey, Walker Kessler, ou encore Bennedict Mathurin, Keegan Murray, Andrew Nembhard, Jabari Smith Jr., Jeremy Sochan et Jalen Williams. Chez les sophomores, Jose Alvarado, Scottie Barnes, Josh Giddey, Jalen Green, Quentin Grimes, Bones Hyland, Evan Mobley, Trey Murphy III, Alperen Sengun et Franz Wagner seront de la partie. Pour les représentants de la ligue mineure, il y aura huit participants : Scoot Henderson, Mojave King, Kenneth Lofton Jr, Leonard Miller, Mac MacClung, Scottie Pippen Jr. et… le frenchie Sidy Cissoko !

Après l’annonce des rosters, la NBA a également dévoilé qui seront les quatre coachs, et belle surprise : Joakim Noah, Deron Williams, Jason Terry et Pau Gasol joueront les mentors ! Trop génial.

Toujours sympa de revoir Jooks, encore plus dans le costume du coach. On l’avait quitté lors du NBA Paris Game, où il avait d’ailleurs rencontré Victor Wembanyama (« le meilleur joueur du monde » selon ses dires). Retraité en 2020 sous le maillot des Clippers, Joakim effectuera sa première en tant que coach. Nul doute qu’il aura à coeur de partager son expérience d’ancien DPOY (en 2014) au futur de la Grande Ligue. Pour Pau Gasol, c’est également nouveau. L’ancien All-Star restait sur une dernière expérience au FC Barcelone en 2021 et retrouvera la NBA dans un nouveau rôle. Cette soirée sera l’occasion pour les deux hommes de s’affronter de nouveau après leur expérience commune : Noah et Gasol ont joué ensemble aux Bulls pendant une saison, en 2015-16.

Cette année – et comme depuis deux ans – quatre équipes joueront lors du Rising Star Challenge. Quatre équipes de sept joueurs, déterminées par une draft, s’affronteront lors d’un mini-tournoi qui utilisera le format du Elam Ending (un certain nombre de points à atteindre). Les jeunes joueurs s’affronteront dans deux demi-finales puis une finale. Sur les demi-finales, les équipes devront atteindre le score de 40, la première à le faire accédant à la finale. Les deux équipes finalistes devront ensuite atteindre un score de 25 lors de l’ultime rencontre.

