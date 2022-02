NBA All-Star Weekend 2022 – le guide complet : horaires, événements, c’est parti pour trois jours de feu à Cleveland !

Peut-être que comme les joueurs NBA, vous avez besoin de souffler un peu dans cette saison régulière 2021-22 bien intense. Après tout, le rythme est dur pour tout le monde. Ça tombe bien, le All-Star Break est enfin là et qui dit All-Star Break dit évidemment gros week-end avec plein d’événements aussi fun les uns que les autres (en tout cas on espère). Par ici le programme complet.

Ce papier sera mis à jour tout au long du week-end afin de ne rien rater des différents événements

C’est du côté de Cleveland que l’élite de la NBA se retrouve ce week-end pour passer du bon temps et se relaxer un peu. Pas forcément la destination la plus hype malgré la superbe saison des Cavaliers mais une destination pas choisie au hasard pour autant. En 1997, pour fêter le 50e anniversaire de la NBA, c’est également dans l’Ohio que les meilleurs joueurs de l’époque et de toute l’histoire s’étaient réunis. Pour ceux et celles qui n’étaient pas encore né(e)s, il y avait eu une grande cérémonie à la mi-temps avec la présence de 47 des 50 plus grands basketteurs all-time. Un quart de siècle plus tard, la Grande Ligue souffle donc ses 75 bougies et comme vous le savez, la NBA a décidé de mettre les petits plats dans les grands : le Top 75 a été annoncé il y a quelques mois, il sera honoré ce dimanche à la mi-temps du All-Star Game à travers la présence d’Usher, Spike Lee, Tiffany Haddish, Anthony Anderson et le groupe Earth, Wind and Fire. Cette fois-ci, pas de réunion entre les meilleurs joueurs de l’histoire mais il y aura quand même un représentant sur place pour (quasiment) chaque décennie. Gérard est donc attendu pour la décennie 2010, même s’il n’a pas encore confirmé sa présence pour le moment.

Avant le All-Star Game opposant la Team Durant à la Team LeBron, qui est prévu à 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, on aura droit évidemment aux habituels concours et événements qui animent chaque année le week-end étoilé (avec quelques petites nouveautés) : Celebrity Game, Rising Stars Challenge nouvelle version, NBA HBCU Classic, Skills Challenge, concours à 3-points, et Slam Dunk Contest.

Vendredi 18 février

NBA Celebrity Game : 22h heure française (Wolstein Center)

22h heure française (Wolstein Center) NBA Rising Stars Challenge : dans la nuit de vendredi à samedi, 3h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse)

Samedi 19 février

NBA HBCU Classic : 20h heure française (Wolstein Center)

20h heure française (Wolstein Center) NBA Skills Challenge : dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse)

dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse) NBA Three-Point Contest : dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse)

dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse) NBA Slam Dunk Contest : dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse)

dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 2h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse)

🌟 DJ Khaled will be joined by Gunna, Lil Baby, Lil Wayne, Ludacris, Mary J. Blige and Migos, to headline #StateFarmSaturday performances on TNT! #NBAAllStar pic.twitter.com/9rszpQMdkm — NBA (@NBA) February 16, 2022

Dimanche 20 février

NBA All-Star Game : dans la nuit de dimanche à lundi, 2h du matin (Rocket Mortgage FieldHouse)

