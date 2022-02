NBA Slam Dunk Contest 2022 : Obi Toppin est donné favori mais attention, un dunkeur peut en cacher trois autres

Pour clôturer la soirée des concours du All-Star Weekend, les fans vont pouvoir assister au fameux Slam Dunk Contest. Quatre participants, un gagnant et un maximum d’étoiles dans les yeux, on vous explique comment ça va se dérouler.

Ce samedi aux alentours de 4h15, à l’occasion du All-Star Weekend, aura lieu le classique concours de dunks de la NBA. Si dans l’histoire, plusieurs concours sont restés dans les mémoires, cette édition 2022 ne possède pas forcément le plateau le plus spectaculaire pour s’ajouter à la liste mais il y a quand même quelques beaux spécimens :

Obi Toppin : le New-Yorkais a déjà participé l’an dernier et revient pour enfin l’emporter

: le New-Yorkais a déjà participé l’an dernier et revient pour enfin l’emporter Cole Anthony : le meneur d’1m91 peut nous impressionner avec son exceptionnelle détente

: le meneur d’1m91 peut nous impressionner avec son exceptionnelle détente Juan Toscano-Anderson : petite surprise de ce concours, le Warrior a déjà claqué quelques gros tomars en matchs, à voir ce que ça donne en concours

: petite surprise de ce concours, le Warrior a déjà claqué quelques gros tomars en matchs, à voir ce que ça donne en concours Jalen Green : le rookie des Rockets peut nous proposer une performance explosive

Lors du dévoilement des noms des participants à ce Dunk Contest 2022, quelques-uns se sont interrogés sur la présence de Cole Anthony, petit meneur du Magic. Mais le sophomore décolle très sérieusement et a déjà claqué de sacrés dunks en match. On a d’ailleurs eu un aperçu la nuit dernière lors du Skills Challenge. Dans l’histoire, on a pu voir à plusieurs reprises des joueurs de petite taille créer la surprise. Anfernee Simons l’an passé par exemple, ou encore Spud Webb en 1986, même si on est encore sur un autre level ici car le meneur ne faisait qu’1m70 et était opposé à un certain Dominique Wilkins.

En ce qui concerne Juan Toscano-Anderson, le joueur des Warriors a de nombreuses fois été du bon côté du poster cette saison. On se souvient de celui qu’il avait calé sur la tête de JaVale McGee début décembre. Mais s’il est capable de claquer de monstrueux dunks en match, on n’a jamais vraiment pu le voir faire le spectacle dans cet exercice. Comme pour Cole Anthony, ce concours sera peut-être l’occasion pour lui de surprendre la planète basket.

Pour cette édition 2022, les véritables favoris sont probablement Obi Toppin et Jalen Green. Pour Obi-Wan, il a déjà participé au concours de l’an dernier, au cours duquel il est arrivé deuxième après avoir loupé sa finale face à Anfernee Simons. Cette année, le New-Yorkais est bien décidé à aller au bout. Habitué des concours de dunks dans sa jeunesse, Toppin est un athlète formidable capable de vraies prouesses lorsqu’il s’agit de finir au cercle. Le mec sort carrément des riders en match, c’est dire. Pour cette édition, il sera peut-être opposé à Jalen Green, un marsupial monté sur ressort. Le rookie de Houston a un peu été oublié cette saison au vu du basket parfois dégueu pratiqué par Houston. Cependant, Jalen n’en est pas moins un joueur spectaculaire capable de tenir tête à Obi Toppin, et il l’a déjà prouvé avec de nombreux highlights au cours de ses premiers mois dans la Ligue.

Pour cette nouvelle édition du Slam Dunk Contest, on espère avoir le maximum de spectacle, et ce peu importe qui sera le vainqueur. Ici, on est joueur puisqu’on pense que c’est Cole Anthony qui va surprendre tout le monde et l’emporter. On se donne donc rendez-vous vers 4h15 pour assister au dernier concours de la soirée.