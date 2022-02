NBA All-Star Weekend 2022 – la preview de la soirée de samedi : place aux différents concours, réveil obligatoire à 2h du matin

Après le Rising Stars Challenge de la nuit dernière qui a officiellement ouvert le week-end étoilé de Cleveland, ce dernier se poursuit ce samedi avec les traditionnels concours qui animeront la soirée : le Skills Challenge, le Three-Point Contest et la Slam Dunk Contest. Alors, vous êtes chauds ?

Avant d’attaquer cette soirée qui s’annonce riche en fun et en show, on tient d’abord à remercier les jeunots qui ont très bien lancé l’édition 2022 du All-Star Weekend en nous proposant un Rising Stars Challenge bien stylé. La nouvelle formule utilisée par la NBA a immédiatement porté ses fruits et on espère désormais prendre autant de plaisir ce soir. En parlant de nouvelle formule, on aura également droit à un Skills Challenge new look. Tout est expliqué juste ici mais si vous voulez la version courte, sachez qu’on part cette année sur un duel à trois équipes avec neuf joueurs en piste. Et pas n’importe lesquels. Les Antetokounmpo Brothers vont notamment faire équipe, tout comme le trio magique des Cavaliers Darius Garland – Evan Mobley – Jarrett Allen, ainsi que la prometteuse triplette de rookies composée de Cade Cunningham, Scottie Barnes et Josh Giddey. Franchement, pour se chauffer, c’est plutôt pas mal. Derrière on va enchaîner avec le concours à 3-points et on prévient, y’a des chances que les ficelles prennent feu. On aura encore une fois un plateau très sérieux avec des grands noms comme Zach LaVine, Trae Young, Karl-Anthony Towns ou encore Fred VanVleet et C.J. McCollum. Des grands noms qui manquent par contre pour le Slam Dunk Contest, mais ça on a l’habitude à force. Cependant, ce n’est pas pour autant qu’il faut éteindre la TV car si vous le faites, Cole Anthony, Obi Toppin, Jalen Green et Juan Toscano-Anderson pourraient bien vous faire regretter ce geste.

Avec une bande son assurée notamment par DJ Khaled, Migos, Ludacris et Mary J. Blige, l’ambiance est d’ores et déjà garantie à Cleveland. Et cette soirée pourrait également nous rappeler quelques souvenirs du All-Star Weekend 1997, le dernier dans l’Ohio avant celui qu’on est en train de vivre actuellement. Il y a 25 ans, dans la même arène, un certain Kobe Bryant – rookie à l’époque – avait remporté le Slam Dunk Contest face à Michael Finley et Chris Carr grâce à son rider, tandis que Steve Kerr et Tim Legler avaient proposé au public un gros duel depuis le parking, Stevie finissant par l’emporter de peu en finale. Qui va désormais ajouter son nom à la liste des vainqueurs des différents concours ? On ne va pas vous mentir, ce serait assez sympa de voir le trio des Cavaliers remporter le Skills Challenge à la maison. On verra comment il se débrouille mais ce qui est sûr, c’est que le public de Cleveland sera derrière Garland, Mobley et Allen, comme on a pu le voir hier lors du Rising Stars avec Evan et Isaac Okoro. C.J. McCollum pourrait d’ailleurs aussi recevoir quelques encouragements lors du concours à 3-points, lui qui est né à Canton dans l’Ohio. C’est le cas également de Luke Kennard, originaire de la ville de Middletown qui est située à environ 300 kilomètres de Cleveland. Bref, certains se sentiront comme à la maison ce soir. Reste à voir si cette zone de confort sera synonyme de succès ou de gros flop.

La soirée de ce samedi va officiellement commencer à 2h du matin. Le Skills Challenge d’abord, le concours à 3-points ensuite, puis le Slam Dunk Contest pour finir en bombe. Allez, on met déjà le réveil comme ça zéro risque de passer à côté, et nous on vous dit à cette nuit, avec le sourire.