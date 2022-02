NBA Skills Challenge 2022 – la preview : une nouvelle formule, trois équipes, et les frères Antetokounmpo en lice, voilà qui promet !

Durant le All-Star Weekend, la tradition veut que ça soit le Taco Bell Skills Challenge qui ouvre la soirée des concours et pour cette édition 2022, la NBA a décidé de changer de formule en faisant s’affronter trois équipes. À quelle heure ça commence et qui participera ? On vous explique ça tout de suite.

On a pour habitude d’appeler ce concours « le concours des meneurs », car celui-ci met en compétition les joueurs sur leurs capacités techniques, telles que le dribble ou la passe, normalement plus développées chez les points guards. Mais avec la multiplication des pivots aux capacités techniques exceptionnelles, la NBA a récemment décidé d’intégrer les intérieurs à ce concours en les opposant aux joueurs plus petits, ce qui rendait le tout légèrement plus intéressant. Au fil des éditions, la formule s’est cependant essoufflée et la Ligue, qui ne souhaite pas voir ses audiences baisser par manque d’intérêt, a décidé de renouveler son Skills Challenge pour ce All-Star Weekend de 2022.

Ce samedi soir, sur les coups de 2h du matin, trois équipes de trois joueurs vont donc s’affronter : La Team Cavs, composée des meilleurs joueurs de l’équipe locale : Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley, la Team Antetokounmpo, composée de la fratrie… Antetokounmpo (bah oui c’est logique) : Giannis, Thanasis et Alex (Raptors 905), et la Team Rooks, composée des meilleurs rookies de cette saison (en dehors du futur ROY déjà cité plus haut) : Cade Cunningham, Josh Giddey et Scottie Barnes (en espérant qu’il soit plus inspiré qu’hier soir). Ces trois équipes vont s’opposer sur des épreuves de tirs, de passes et de dribbles afin de se départager. À la fin de ces épreuves, les deux meilleures équipes vont s’affronter en balançant des saucisses depuis le milieu de terrain pour déterminer un gagnant. Ça promet du grand spectacle (quoique) et beaucoup de rire (ça oui).

Pour plus de détails sur le Taco Bell Skills Challenge

Si le Skills Challenge est probablement le moins populaire des concours, notamment car il est globalement moins spectaculaire, le changement de formule lui redonne tout de même de l’intérêt et on n’a aucun doute sur le fait que les invités jouent le jeu jusqu’au bout, nous garantissant un joli moment à l’image du Weekend.

Le Skills Challenge est une parfaite mise en bouche pour se chauffer avant de partir sur les concours de tirs à 3-points et le Dunk Contest. On se retrouve donc à 2h ce samedi pour voir Jarrett Allen balancer des sifflards depuis le logo pour tenter de gagner le trophée.