Les participants du Taco Bell Skills Challenge ont été révélés : la jeune garde des Cavs, la crème des rookies et… les frères Antetokounmpo !

On connaissait déjà le plateau du Slam Dunk Contest et celui du concours à 3-points. On connaissait également les rosters du Rising Stars et ceux du main event du dimanche soir entre la Team KD et la Team LeBron, restait donc à découvrir qui étaient les handlers qui allaient en découdre le samedi à l’occasion du toujours très attendu Taco Bell Skills Challenge, espèce de drôlerie mettant en avant la capacité de certains à savoir dribbler, passer et tirer, bref à savoir jouer au basket. Ding dong, on a notre réponse, et cette édition fait même carrément peau neuve.

Finito les oppositions entre les « grands » et les « petits », particularité entrevue depuis quelques années et qui, très franchement, mettait un peu de sel à la compétition. Oui on a appelé ça une compétition, on est de bonne humeur cette nuit. Pour cette édition de 2022 donc ? Trois équipes ont été formées et un nouveau procédé nous sera offert, on va y venir, trois équipes qui s’affronteront lors d’un premier tour avant de voir les deux meilleures se disputer le tant convoité (non) trophée en forme de tacos (encore non). Les rosters de chaque équipe ? Les voici :

Team Antetokounmpos : Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo et Alex Antetokounmpo

Team Cavs : Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley

Team Rooks : Cade Cunningham, Scottie Barnes et Josh Giddey

Première lecture et analyse de ces rosters ? Ça a l’air cool, non mais vous ne pensiez tout de même pas qu’on allait analyser des rosters de Skills Challenge à 2h09 du matin. L’homme qui trône tout en haut de la Ligue depuis juillet et qui ramène toute sa mif, les gamins de Cleveland qui évolueront à domicile et les quatre meilleurs rookies de la dernière promo, difficile de faire plus shiny, et ces trois équipes s’écharperont donc avec le sourire à l’occasion d’une battle dont les règles ont également changé, pour plus de fluidité, et parce que le changement c’est bien.

Un deuxième tour dédié à la passe, les trois joueurs de chaque équipe jouent en même temps et tentent de viser des cibles définies. On additionne le total des trois et ça fait un certain score, jusque-là tout va bien.

Un troisième et dernier tour qui fait la part belle au côté all-around des participants avec 1) une passe, 2) un slalom, 3) un shoot de près, 4) un shoot du parking et 5) un shoot en course. Les trois joueurs de chaque équipe se relaient, on chronomètre le tout et que le meilleur gagne.

On ajoute les points des trois tours, les deux meilleures équipes partent en finale et la troisième prend les photos, la finale qui départagera les deux meilleures teals sur un concours de tirs… du milieu de terrain. Excellent Jean-Michel.

Voilà pour les nouveautés de ce Taco Bell Skills Challenge 2022, et très franchement l’idée nous plait pas mal. Ça reste bon enfant, c’est pas fait pour se prendre la tête, et ça nous fera tranquillement attendre jusqu’au concours suivant et ainsi de suite. Alors rendez-vous quand ? Rendez-vous le 18 février !