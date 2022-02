Bradley Beal opéré du poignet et forfait pour le reste de la saison : question à 245 millions, rejouera-t-il un jour avec les Wizards ?

Alors que ce mardi 8 février a été marqué par deux gros trades impliquant notamment C.J. McCollum, Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis, une nouvelle grosse breaking vient de tomber mais cette fois-ci, elle arrive en provenance de l’infirmerie de Washington : Bradley Beal – touché au poignet – ne jouera plus de la saison.

Cela fait depuis fin janvier qu’on n’a pas vu Bradley Beal sur un parquet de basket. On apprend désormais qu’on ne le reverra pas avant l’année prochaine. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Bealou est sur le point de passer sur le billard pour se faire opérer du poignet gauche afin de réparer un ligament déchiré. Et comme souvent quand on parle d’opération impliquant un ligament, les mots season-ending ne sont jamais très loin. C’est donc comme ça que se termine la campagne 2021-22 de l’arrière des Wizards, une campagne bien compliquée autant sur le plan personnel que collectif. Individuellement, on a l’impression que Beal n’a jamais vraiment réussi à lancer sa saison, lui qui tournait cette année à 23,2 points, 4,7 rebonds, 6,6 passes. Les stats restent évidemment solides mais ce n’est pas le Bradley qui était tout simplement inarrêtable ces dernières saisons, quand il tentait de porter les Wizards à bout de bras. Du point de vue collectif, les Sorciers étaient bien partis et un vrai collectif semblait s’installer en début de saison sous l’impulsion du nouveau coach Wes Unseld Jr., mais ça n’a pas duré. Les Wiz ont craqué au fur et à mesure des semaines, passant du haut de tableau de l’Est à la onzième place aujourd’hui avec un bilan négatif de 24 victoires pour 29 défaites. Les bonnes vibes d’octobre/novembre, caractérisées notamment par les contributions de Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, et Kentavious Caldwell-Pope (tous arrivés en échange de Russell Westbrook) ainsi qu’une surprenante solidité défensive, semblent aujourd’hui bien bien loin. Et la blessure de Bradley Beal vient ajouter une couche supplémentaire à tout ça.

Bradley Beal is eligible to sign a five-year, $245M contract with the Wizards this summer. Beal has a $36.4M player option on next season. https://t.co/T22NT7QzR8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022

Forcément, la question qu’on se pose tout de suite, c’est la suivante : quel impact par rapport à la trade deadline de ce jeudi ? Avant la news concernant Bealou, on s’attendait à voir les Wizards parmi les franchises vraiment actives d’ici jeudi et ce pour plusieurs raisons : embouteillage sur plusieurs postes (à l’aile notamment ou sur le poste de pivot), rôles pas forcément bien définis, besoin de rassurer Beal sur les ambitions de la franchise, remonter rapidement dans la hiérarchie de l’Est… Si l’opération de Bealou plombe forcément les chances de Washington pour cette saison, elle ne devrait pas changer fondamentalement la donne concernant les motivations des Wizards. En effet, il faut toujours garder un œil attentif sur eux, car personne en dehors de Beal ne semble intouchable pour un transfert et il faut trouver un meilleur équilibre global. Parmi les noms qui reviennent pas mal dans les rumeurs, on a du Montrezl Harrell par exemple, qui se retrouve sur une rotation à trois sur le poste de pivot avec Daniel Gafford et Thomas Bryant. Les jeunes ailiers Rui Hachimura et Deni Avdija – qui sortent du banc aujourd’hui derrière KCP et Kyle Kuzma – semblent eux représenter des assets intéressants si Washington veut toujours choper un gros poisson à la deadline. Domantas Sabonis n’est plus dispo puisque les Kings viennent de sacrifier… Tyrese Haliburton pour le recruter, mais pourquoi pas tenter un coup avec Jerami Grant des Pistons ? Avec la blessure de Beal, les Wizards ne jouent plus grand-chose cette saison et peut-être qu’il existe un scénario dans lequel Washington privilégie carrément la Draft pour renforcer son roster, mais il est clair que le manager général Tommy Sheppard devra à un moment donné envoyer un message positif à son franchise player Bradley Beal. On rappelle juste que ce dernier est sur le point de devenir agent libre à l’été 2022, où un contrat de 245 millions de dollars sur cinq ans devrait lui être proposé. Si ça se trouve, et même Bradley indique sa volonté de guider les Wizards à l’avenir dans son dernier communiqué, il n’est théoriquement pas impossible que Bealou ait déjà joué son dernier match avec Washington…

Alors que certains pouvaient imaginer un transfert de Bradley Beal à la NBA Trade Deadline étant donné sa situation contractuelle, ce scénario est définitivement à jeter avec cette opération au poignet. Reste à voir désormais comment les Wizards vont se comporter à la trade deadline, car on voit mal Tommy Sheppard rester les bras croisés.

Source texte : ESPN