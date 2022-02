Bradley Beal ne sait pas s’il veut rester aux Wizards : 250 millions c’est oui, regarder les Playoffs à la télé c’est non

Agent libre non restrictif l’été prochain, Bradley Beal fait partie des dossiers qui planent au-dessus de la NBA et avec la trade deadline qui approche, on peut se poser plusieurs questions. Les Wizards peuvent-ils envisager un trade de Bealou ? Dans quel état d’esprit se retrouve l’arrière star des Sorciers alors que son équipe est en galère ? Que peut faire la franchise de Washington pour le convaincre ? On fait le point.

Les Wizards veulent continuer à construire sur Bradley Beal

Perdre Bradley Beal sans aucune contrepartie, voilà le scénario à éviter absolument pour la franchise de Washington. Et c’est spécifiquement pour cette raison que la question d’un transfert de Bealou avant la NBA Trade Deadline du 10 février – et donc avant la fin de son contrat cet été – se pose. On avait justement fait un focus là-dessus il y a trois semaines, tout en expliquant pourquoi ce scénario était finalement peu probable. D’après les dernières infos de David Aldridge et Josh Robbins de The Athletic, il ne l’est pas plus aujourd’hui car les Wizards veulent toujours faire de Beal la pièce maîtresse de leur projet, et ce malgré une campagne individuelle pas tip top par rapport aux années précédentes (23,2 points, 4,7 rebonds, 6,6 passes à 45,1% au tir et un très petit 30% aux lancers-francs). Toujours selon nos insiders de la capitale, le proprio de la franchise Ted Leonsis ne serait pas trop chaud à l’idée d’entamer une reconstruction post-Beal. Alors clairement, Washington tentera de conserver sa star et ça devrait se traduire par une belle offre de 250 millions de dollars sur cinq ans cet été. Est-ce que Bradley Beal les vaut quand on voit la saison mitigée qu’il réalise et qu’on sait qu’il approche de la trentaine ? Ça c’est un autre débat, mais les intentions des Wizards semblent assez claires à l’heure de ces lignes.

🚨 À 10 jours de la trade deadline, les Wizards et Bradley Beal semblent d’accord : RDV au 1er juillet, pour une prolongation de 250 millions de $ sur 5 ans. Les deux camps verront si l’union durera, mais Beal veut son contrat et Washington ne veut pas le perdre contre rien. pic.twitter.com/G8BcIkWG7U — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2022

Mais Bradley Beal veut-il continuer chez les Wizards ?

La vraie question est là. Et si l’on en croit les infos de The Athletic, probablement leaked par le camp du joueur, le principal intéressé est très partagé par rapport à cette dernière. Pas étonnant vu les résultats actuels de l’équipe de la capitale, si séduisante en début de saison et si médiocre aujourd’hui. Les Wizards sont tombés jusqu’à la 12e place de la Conférence Est après avoir perdu six matchs de suite et comme vous pouvez l’imaginer, ça ne plaît pas trop à Bealou tout ça, lui qui se retrouve en plus à l’infirmerie actuellement à cause d’un bobo au poignet. Le joli collectif des premiers matchs est aujourd’hui de l’histoire ancienne, ça ressemble plutôt à un beau bordel avec une défense qui occupe la 22e place NBA (111,5 points encaissés pour 100 possessions) et une attaque à peine « meilleure » (21e de la Ligue, 108,9 points pour 100 possessions). Au cours de la saison, plusieurs joueurs ont également montré un certain agacement par rapport à leur rôle et notamment leurs responsabilités offensives dans le système de Wes Unseld Jr., nouveau coach de Washington et actuellement dans sa première année sur les bancs NBA. Comme un symbole, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell en sont même venus aux mains. Alors on comprend pourquoi Bradley a quelques doutes quand il s’agit de s’investir à fond dans le projet Wizards. On le sait tous, Beal veut réaliser son prime dans une équipe compétitive. Il a longtemps essayé de porter les Wizards tout seul en enchaînant les cartons offensifs, souvent en vain. Donc oui, il compte bien profiter de son statut d’agent libre pour évaluer ses options et il ne rejetterait pas non plus le scénario d’un trade selon The Athletic, même si aucune demande n’a été formulée pour l’instant de la part du camp du joueur.

Pour autant, cela ne signifie pas qu’un départ est forcément dans les tuyaux hein. Bradley Beal a souvent affiché son amour pour la seule franchise qu’il connaît depuis son arrivée en NBA, ainsi que sa volonté de construire quelque chose avec les Wizards. Cette motivation est toujours là et c’est même le scénario qu’il préfère d’après les insiders de The Athletic. Et puis faut pas oublier une chose, les Sorciers sont la seule équipe NBA pouvant lui offrir un deal sur cinq ans l’été prochain. Les 29 autres sont limitées à quatre ans et 180 millions, contre 250 millions pour Washington. 70 millions de billets verts en plus, ça fait aussi 70 millions d’arguments pour prolonger à Washington. Là pareil, cela ne signifie pas que Bealou passera forcément les cinq prochaines années à la Maison Blanche mais on l’imagine mal laisser de côté un tel pactole. C’est le moment pour lui de véritablement remplir son compte en banque alors y’a des chances qu’il signe ce deal avec les Wizards, quitte à faire une Paul George plus tard et demander un trade.

Jerami Grant et Domantas Sabonis pour convaincre Bealou ?

La frustration grandissante de Bradley Beal met forcément la pression sur le manager général des Wizards Tommy Sheppard. Bah oui, c’est pas un hasard si un tel dossier signé The Athletic sort pile à une semaine de la trade deadline, où on attend tous de voir ce que la franchise de Washington va faire. Au vu de la dynamique actuelle et de la situation contractuelle de Bealou, les Sorciers ne resteront probablement pas les bras croisés d’ici au 10 février. Sheppard doit montrer à Beal que la franchise cherche à mieux l’entourer pour rendre les Wizards plus compétitifs dans la Conférence Est. Parmi les cibles potentielles ? Jerami Grant et Domantas Sabonis si l’on en croit The Athletic. En refourguant Russell Westbrook aux Lakers l’été dernier contre Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope, les Wizards ont gagné en flexibilité pour réaliser des transferts et vu l’embouteillage qu’on peut retrouver sur le frontcourt de Washington aujourd’hui, y’a quelque chose à faire. Reste à voir si les Sorciers sont prêts à lâcher du Deni Avdija et/ou du Rui Hachimura dans un potentiel deal pour récupérer un joueur calibre All-Star dès la prochaine trade deadline. Les deux jeunes ailiers sont aujourd’hui les assets les plus intéressants que peut proposer la franchise de Washington, franchise qui – comme nous le rappelle The Athletic – est dans l’incapacité de trader du premier tour de draft actuellement à cause de la Stepien Rule*.

*Avec cette règle, les équipes NBA ne peuvent pas transférer un pick de premier tour qui leur appartient (cela ne concerne donc pas les picks de premier tour récupérés dans un transfert avec d’autres équipes) sur deux années consécutives (ex : une équipe NBA ne peut pas transférer son propre pick de premier tour 2022 et son premier tour 2023). Pour rappel, les Wizards ont envoyé un choix de premier tour 2023 aux Rockets dans le trade Russell Westbrook – John Wall en décembre 2020, choix protégé pouvant se prolonger jusqu’en… 2026. Résultat, le seul first round pick que peut transférer Washington est celui de 2028. Pas forcément très alléchant tout ça…

🚨 Tous les joueurs de Washington sauf Bradley Beal sont disponibles. Quasiment sans exception. Les Wizards veulent mieux entourer leur arrière, Spencer Dinwiddie et Montrezl Harrell ont été les 2 joueurs les + mentionnés récemment. La cible n1 de Washington : Domantas Sabonis. pic.twitter.com/g8Zx7jyFOH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2022

🚨 Plusieurs joueurs des Wizards se sont plaints de ne pas avoir de rôle spécifique dans l’équipe. Trop de temps de jeu réparti sur trop de joueurs, gros nettoyage à venir. Gafford – Bryant – Harrell = ?

Avdija – Hachimura – Kuzma = ? Mouvements majeurs incoming à Washington. pic.twitter.com/R0RFjxWW45 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2022

La position de la franchise de Washington est claire : transférer Bradley Beal avant la deadline n’a pas trop de sens pour les Wizards, d’autant plus que la contrepartie ne serait sans doute pas si folle que ça au vu de la situation contractuelle du joueur. Et même si le risque de le perdre sans contrepartie cet été existe sachant que Bealou pèse clairement le pour et le contre aujourd’hui, n’oublions pas qu’il existe toujours le scénario du sign & trade en derniers recours. Au final, Bradley sera sans doute toujours à Washington le 11 février prochain et y’a des chances qu’il prenne le pactole de 241 millions, mais ce n’est pas pour autant que son avenir s’inscrit dans la capitale.

Source texte : The Athletic