Le 6 majeur : pronostiquez les vainqueurs des trophées individuels en février !

En NBA, au début de chaque mois, les meilleurs joueurs, coachs et rookies sont récompensés au sein des deux conférences qui forment la Grande Ligue.

Tout d’abord, vous en avez désormais l’habitude, on vous fait ce rappel très important dans le cadre des paris sportifs : pour que cela reste fun et ne devienne en aucun cas un problème, prenez garde à ne miser que les sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Un conseil aussi simple qu’efficace avec le #FaitesPasLesboloss qui va bien.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel pour le fonctionnement du 6 Majeur, c’est par ICI. En quoi ce jeu consiste ? Comment participer ? Tout est expliqué dans le moindre détail. Maintenant, on enchaîne et on sort les nez fins ! Voici les pronos de la maison.

Joueurs du mois de février

Conférence Est : Giannis Antetokounmpo (3,50) : sachant qu’il y a de bonnes chances que Joel Embiid fasse le doublé décembre – janvier, on mise sur Giannis pour février. Car on a du mal à imaginer une saison NBA où le Freak n’est pas récompensé d’un titre de joueur du mois. Antetokounmpo évolue en ce moment à un niveau de MVP et si les Bucks décident de monter en puissance lors des semaines à venir, ça pourrait le faire.

Conférence Ouest : Nikola Jokic (3,25) : pas très original comme choix, surtout que le Joker devrait être récompensé pour le mois de janvier au vu de sa production incroyable ces dernières semaines. Mais justement, Jokic est tellement fort en ce moment qu’on voit mal qui pourrait venir le déloger à l’Ouest. Ja Morant ? Stephen Curry ? Chris Paul ? Luka Doncic ? Y’a un peu de concu mais on fait confiance à Niko.

Rookies du mois de février

Conférence Est : Evan Mobley (3,00) : Cade Cunningham a été élu rookie du mois de janvier à l’Est mais on voit bien Evan Mobley remettre les pendules à l’heure. Les Cavaliers ne faiblissent pas (Top 4 à l’Est) et Mobley continue sa belle campagne, lui qui reste aujourd’hui le favori pour le titre de Rookie de l’Année.

Conférence Ouest : Josh Giddey (3,00) : jamais trois sans quatre ? Josh Giddey a été récompensé pour la troisième fois consécutive avec le titre de rookie du mois de janvier à l’Ouest. Et on n’a aucune raison de penser qu’il va s’arrêter là. La concurrence est faible dans sa conférence et avec la blessure de Shai Gilgeous-Alexander, il devrait avoir encore plus de responsabilités au sein de l’attaque du Thunder.

Coachs du mois de février

Conférence Est : Erik Spoelstra (4,50) : si le Heat est un peu dans le dur actuellement avec trois défaites de suite, Erik Spoelstra réalise une masterclass cette saison pour maximiser les résultats de son équipe malgré les blessures et les absences. Celui qui représente un vrai candidat pour le titre de Coach de l’Année pourrait ainsi choper une petite récompense en route (pour info, il a déjà été élu en décembre et a de bons arguments pour janvier), et ce ne serait que mérité.

Conférence Ouest : Steve Kerr (4,50) : Monty Williams raflera probablement la mise pour janvier, alors on change un peu pour février. Et qui d’autre que Steve Kerr pour prendre la place de Monty ? Les Warriors – sur sept victoires de suite – ont repris leur marche en avant après quelques turbulences et s’ils continuent sur cette belle dynamique, Kerr sera dans le coup.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous en mars 2022 chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

