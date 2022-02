Josh Giddey et Cade Cunningham nommés Rookies du mois de janvier en NBA : ça gagne pas beaucoup mais alors qu’est-ce que ça joue

Nous sommes le 2 février et comme toujours quand on change de mois, la NBA délivre quelques petites récompenses pour les meilleurs joueurs, coachs, et rookies. Justement, en parlant de rookies, la Grande Ligue vient d’élire Josh Giddey et Cade Cunningham pour janvier !

Et de trois pour le Boomer ! Déjà élu meilleur rookie à l’Ouest pour le mois de novembre et décembre, le jeunot du Thunder Josh Giddey réalise donc le triplé. On vous rassure tout de suite, Oklahoma City n’a pas commencé à enchaîner les victoires (bilan de 2 victoires – 12 défaites sur janvier) mais Giddey a lui enchaîné les belles performances, confirmant ainsi ses bonnes dispositions depuis le début de saison : 14 matchs joués, des stats de 13,3 points, 8,6 rebonds, 6,1 passes décisives et 1 interception à 44,3% au tir, pas de doute il est bon ce gamin. Dans le lot, il y a eu notamment ce premier triple-double en carrière pour bien fêter la nouvelle année, avec 17 points – 13 rebonds – 14 caviars le 2 janvier dernier face aux Mavericks. Il sait noircir la feuille de stats le garçon et en plus, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à claquer un match en trois dimensions à seulement 19 piges et 84 jours. L’Australien a ainsi détrôné un certain LaMelo Ball, qui avait lui-même délogé… Markelle Fultz. Giddey en a également profité pour réaliser son premier match à 20 pions en carrière sur le parquet des Hornets il y a une dizaine de jours, avec 21 unités marquées. Tout ça pour dire qu’il n’a pas volé sa récompense, d’autant plus que la concurrence n’est vraiment pas folle à l’Ouest. On aime bien ce que propose Herbert Jones avec les Pelicans mais ça reste un peu short pour repartir avec le trophée de Rookie du mois, et puis Jalen Green reste pour l’instant trop irrégulier pour y prétendre.

De l’autre côté des States, le premier choix de la Draft NBA 2021 est enfin récompensé. Il y a d’abord eu Evan Mobley, ensuite on a eu droit à Franz Wagner, et maintenant c’est Cade time ! Oui, Cade Cunningham rafle la mise après un mois de janvier très solide où il a tourné à 17,3 points, 4,2 rebonds, 5,6 assists, 1,1 interception et 0,8 contre de moyenne, le tout à 42% au tir dont 36,5% du parking et 87,9% aux lancers-francs. Comme Josh Giddey, la pépite des Pistons a lâché son premier triple-double en carrière face aux Cavaliers d’Evan Mobley justement (19 points, 10 rebonds, 10 passes) mais c’est surtout son expulsion WTF sa perf XXL contre les Nuggets de Nikola Jokic qu’on retient aujourd’hui : 34 points, 8 rebonds, 8 caviars, 2 steals et 4 blocks, sacré chantier ! Et en plus de ça, les Pistons ont moins perdu que d’habitude puisqu’ils ont bouclé le premier mois de l’année 2022 avec sept victoires au total pour neuf défaites. Un bilan honorable qui permet à Detroit de laisser la place de lanterne rouge au Magic dans la Conférence Est, et qui démontre l’impact de Cade sur le succès de son équipe. On n’ira pas jusqu’à dire qu’il est le « meilleur rookie NBA » comme il a l’air de le penser, car il y a encore pas mal d’irrégularité au niveau de l’efficacité offensive, mais il montre de plus en plus pourquoi il a été appelé en premier par Adam Silver il y a quelques mois.

Josh Giddey et Cade Cunningham nommés Rookies du mois de janvier en NBA, rien d’illogique. Le premier va désormais tenter la passe de quatre avec un Shai Gilgeous-Alexander sur la touche au moins jusqu’au All-Star Break, et le second voudra enchaîner – malgré un bobo à la hanche – histoire de booster ses chances dans la course au titre de Rookie de l’Année, toujours dominée par Evan Mobley.

