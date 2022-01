Josh Giddey dans l’histoire : plus jeune joueur de l’histoire en triple-double, ma foi ce gamin semble promis à un bel avenir

Il avait déjà donné de belles garanties depuis le début de saison en s’imposant comme le deuxième homme fort du Thunder avec Shai Gilgeous-Alexander, et cette nuit Josh Giddey a écrit son nom en gros dans les livres d’histoire de la NBA. Exit LeBron James, puis Luka Doncic puis LaMelo Ball, le plus jeune joueur à avoir réalisé un triple-double en NBA c’est lui, c’est JOSH GIDDEY messieurs dames.

Il était de retour après la dizaine de jours d’isolement demandée en cas de protocole COVID, et en l’absence de Shai Gilgeous-Alexander le rookie d’OKC n’aura pas trainé pour rappeler à quel point il est déjà installé dans la Grande Ligue. Comme un symbole d’ailleurs, il aura choisi la venue d’un Luka Doncic lui aussi sur le retour pour valider sa perf, une de plus dans un début de carrière plus que solide et prometteur, et de celle qui restent dans les mémoires.

17 points, 13 rebonds, 14 passes, 4 steals. En soit la ligne de stats est coolos mais pas historique non plus, sauf qu’elle devient intéressante lorsqu’elle est établie par un rookie, sauf qu’elle devient historique au vu de l’âge du sosie australien et bouclé de Chuck Bass. La ref est une ref de boomer mais tant pis, ce qui nous intéresse ici c’est que Josh Giddey est donc désormais le plus jeune joueur de l’histoire à avoir validé un triple-double, à 19 ans et 84 jours, alors que le précédent record était détenu depuis l’an dernier par LaMelo Ball et ses 19 ans et 140 jours. Perf notable, dans une défaite certes mais est-ce le plus important, même si l’intéressé a fait carton plein après le match en mettant l’accent sur l’importance pour lui de gagner des matchs, qu’il est croquinou ce gamin :

C’est toujours cool. Les statistiques individuelles c’est cool, ça permet d’apprécier ta soirée. Mais l’important reste la victoire. Je préfère encore faire un 0-0-0 et gagner plutôt qu’un triple-double et perdre. – Josh Giddey

Joli discours policé, on connait quelques types qui ne seraient pas forcément d’accord, et la décla de Baby Josh nous rappelle d’ailleurs que le rookie avait lâché il y a quelques jours un autre genre de perf, dans une victoire cette fois-ci, décidément ce petit est étonnant. Jason Kidd en a d’ailleurs lâché une sur son adversaire du soir, et on l’écoute parce que le pépère est plutôt connaisseur du sujet :

Il est tellement altruiste. Il comprend parfaitement le jeu pour quelqu’un de 19 ans. Il sait quoi faire quand il a le ballon et ses coéquipiers savent qu’ils peuvent couper parce qu’ils vont pouvoir avoir le ballon. Il peut shooter aussi. Il a tout. – Jason Kidd

Petit 11/7/6 de moyenne dans une équipe qui joue au basket plus souvent que prévu cette saison, un flow de magicien et déjà quelques records dans la besace pour Josh Giddey. Si Evan Mobley semble avoir mis une paluche et demi sur le trophée de ROY, Josh n’est pas loin dans le rétro et l’essentiel est ailleurs pour OKC, qui a bien l’air d’avoir mis la main sur un sacré phénomène. To be continued, avec des bouclettes.