Josh Giddey entre dans l’histoire : 0 point, 10 rebonds et 10 passes, un double-double WTF dans une nouvelle belle victoire du Thunder

Vainqueurs pour la 4ème fois sur leurs 5 derniers matchs, les boys du Thunder se sont imposés face aux Pelicans cette nuit en assurant dans le money-time (117-112). Un succès collectif permis par plusieurs joueurs, dont le rookie Josh Giddey qui s’est fait une belle petite place dans l’histoire de la NBA. Attention on préfère vous prévenir, on parle d’une place étrange…

Clippers, Grizzlies, Nuggets et maintenant Pelicans, les succès de qualité s’alignent dans les plaines de l’Oklahoma.

Alors que la bande à Shai Gilgeous-Alexander passait une terrible fin de mois de novembre (8 défaites de suite), c’est un chouette cadeau de Noël que s’est offert le phénomène avec ses coéquipiers en cette fin d’année. Profitant notamment des absences de droite et de gauche liées au protocole Covid de la Ligue, le Thunder s’est offert un petit paquet de succès qui peuvent donner de l’espoir à leurs fans. Mieux encore qu’une simple W dans la colonne, c’est surtout la manière qui a dû faire plaisir au coaching staff de l’Oklahoma. En effet, ce soir si SGA était au rendez-vous dans son plus beau costard (31 points à 11/20 au tir), la victoire a été validée grâce aux apports de joueurs pas forcément attendus en tête d’affiche. Premier lieu, le jeune Aaron Wiggins sélectionné au second tour de la dernière Draft, qui y est allé de ses 24 points en 32 minutes sans trop faire de bêtises. Finitions appliquées à l’arceau, bonnes passes dans le rythme de l’attaque du Thunder, certes le nom Wiggins fait toujours frissonner les habitants de l’Oklahoma mais cette fois c’est parce qu’un joueur s’appelant ainsi rayonnait dans leur propre équipe. Aux côtés d’Aaron, le polyvalent Robinson-Earl qui a encore été solide en tant que titulaire (15 points et 7 rebonds), permettant notamment à OKC de bien finir la partie. Car oui, si les joueurs du Thunder ont pu souffler après la rencontre, c’est parce qu’il aura fallu se battre pendant 48 minutes afin de se défaire de ces coriaces Pelicans. Pourtant vite abandonnés par un Brandon Ingram touché au tendon d’Achille, les visiteurs ont pu compter sur un Josh Hart une nouvelle fois excellent (29 points, 10 rebonds, 4 passes), quelques belles minutes de Jaxson Hayes, ainsi que la paire discrète Herb Jones – Garrett Temple parfaitement impliquée dans le flow du match. Jusqu’au bout, New Orleans aura tenu, espérant reproduire le miracle de ce mois-ci quand Devonte Graham avait assassiné OKC au buzzer de près de 20 mètres au buzzer. Pas autant de chance pour cette fois, le Thunder avait à coeur de finir le travail proprement et éviter une nouvelle désillusion devant son public.

Du coup, dans tout ce bazar, on en vient à notre ami rookie Josh Giddey.

Josh Giddey had a 0-10-10 double-double tonight. It’s only happened once in NBA history by Norm Van Lier of the Cincinnati Royals on January 5th, 1971. He had 0 points, 13 assists & 11 rebounds in a win against the Los Angeles Lakers. pic.twitter.com/b8sGZlLY6f — 𝙏𝙝𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙁𝙞𝙡𝙢 𝙍𝙤𝙤𝙢⚡️ (@ThunderFilmRoom) December 27, 2021

Ce n’est évidemment pas l’homme de la rencontre, loin de là puisque comme mentionné plus haut d’autres joueurs étaient bien plus impliqués et importants dans ce nouveau succès d’OKC. Cependant, il faut applaudir quand l’histoire est créée, et ce soir ce fût bien le cas grâce à l’Australien. En effet, avec un double-double 10 passes et 10 rebonds accompagné de 0 point, Giddey est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à réaliser cette performance. Deuxième fois seulement ! Alors autant préciser, car certains vont se poser plusieurs questions. Des doubles-doubles sans la barre des 10 points ? On en a vu, et plus d’une fois. Jason Kidd en était le spécialiste, Draymond Green a poussé le délire le plus loin puisqu’il a même réalisé du triple-double sans dépasser la barre des 10 pions au scoring. Mais le zéro pointé ? Alors là c’est rarissime.

Giddey a terminé la partie à 0/8 au shoot dont 0/2 à trois-points, ce qui l’a malencontreusement aidé à créer l’histoire. Et pourtant, quelques jours plus tôt à Memphis, le gamin avait planté 3 tirs du parking sur 8 tentatives, ce qui aurait pu nous donner des perspectives prometteuses ! Hélas, non. Bien évidemment, l’idée ici n’est pas de le pointer du doigt mais plutôt de souligner cette belle et étrange performance, qui met à la fois sa polyvalence en avant mais aussi ses lacunes au tir. Pour le moment, et comme annoncé avant qu’il se présente à la Draft NBA, le shoot de Josh Giddey est une énigme. En isolation, les pieds dans le béton, en catch and shoot ou les yeux fermés, quoi qu’on fasse le mot régularité ne peut être associé à lui. La bonne nouvelle c’est qu’il y a du travail et qu’on peut tout à fait s’en sortir avec détermination. Regardez comment Lonzo Ball, pointé du doigt lors de ses débuts en NBA, est devenu létal à distance et un meneur d’une rare polyvalence des deux côtés du terrain. Si on souhaite à Giddey d’avoir un jour la défense du cerveau des Bulls, dans les autres compartiments du jeu il y a de quoi viser la même courbe. En tout cas, Josh peut déjà se dire qu’il est entré dans l’histoire de la NBA en étant à la fois l’égérie de toutes les marques de shampooing existant sur Terre et l’auteur d’un double-double que seul Norm Van Lier a réalisé 5 ans plus tôt.

Le Thunder finit merveilleusement son année 2021 et s’offre de belles perspectives pour 2022. Quant à Josh Giddey ? Et bien qui sait, si ça se trouve il va nous offrir des Rondo à tour de bras, et ça fera une belle carrière pour un joueur qui montre déjà des choses formidables en deux petits mois chez les cracks de la NBA.