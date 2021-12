Joel Embiid dans la tête de Montrezl Harrell : 36 points et une démo pour Jojo, une expulsion et des cauchemars pour Trezz !

Il y a des soirs comme ça où mieux vaut tout oublier et passer à la suite, et c’est sans doute ce que doit se dire ce matin Montrezl Harrell, ce qui prouve du coup, le cas échéant, qu’il n’y arrive pas tout à fait. Car pendant quelques jours, quand le pivot des Wizards ouvrira les yeux c’est le visage de Joel Embiid qu’il verra lui sourire, en souvenir de cette belle soirée de décembre.

Les intérieurs de Washington ne sont pas connus pour être les descendants des Twin Towers mais, attention, Daniel Gafford, Montrezl Harrell et un Deni Advija en aide ne donnent pas non plus leur part au lion. Quoiqu’il en soit, ce genre d’info Joel Embiid s’en tamponne le coquillard, et quelques jours après avoir fait d’Enes Freedom son valet c’est donc sur la raquette de Capital City qu’il a donc fait ses griffes. Une démo, du début à la fin, une démo comme on les aime car beau mélange entre le basket et le défi psychologique remporté dans les grandes largeurs, avec le sourire narquois qui va bien avec. Sur la fiche de paie ? Une grosse victoire des Sixers acquise notamment à la force de deuxièmes et troisièmes quarts rondement menés, et donc 36 points à 12/17 au tir et 10/11 au lancer pour Joel Embiid, le tout accompagné de sa sauce aux 13 rebonds et 2 contres. Dans les faits ? Plus qu’une victoire, une écrasante victoire individuelle pour le Process camerounais, qui aura donc lessivé Daniel Gafford avant d’essorer Montrezl Harrell dans la plus grande tradition Embiidienne.

Joel Embiid and Montrezl Harrell were going at it 👀 Harrell is now outta there after picking up his second tech. pic.twitter.com/WLqGsa9xig — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) December 27, 2021

Troisième quart-temps, les Sixers mènent de 16 et se dirigent tranquillement vers une victoire de plus quand Joel Embiid enfonce une fois de plus ce bon Trezz au poste. Epaule un peu vigoureusement balancé en avant par Joel, Montrezl qui tient le choc mais qui recule comme un Kevin Garnett dans une embrouille et ce qui est encore un 1 vs 1 va vite se terminer en tango endiablé avec un Jojo qui avance sur sa proie pendant que le chevelu de Washington tente de se défaire de cette mêlée intime. Les bras qui volent un peu, les mots qui sonnent yeah yeah yeah, regards inquisiteurs et copains qui débarquent, bref on vient d’assister à une mini-échauffourée de retour de Noël, rien de bien méchant si ce n’est une double faute technique pour les deux Lopez du 63. Sauf que sur l’action suivante le coquin de Philly score sur son nouveau meilleur pote, puis il crie, puis Harrell est un gros malin alors il le pousse. Vous connaissez la suite, Joel Embiid fait appel aux arbitres et le couperet tombe avec une deuxième faute technique et une expulsion pour Montrezl, sous le regarde d’un Jojo qui se marre comme un gosse, et nous aussi par la même occasion. Instantané d’une soirée lors de laquelle les Sixers auront assuré l’essentiel sans trop se fouler grâce également à un bon Tobias Harris, soirée lors de laquelle Joel Embiid aura égalé le nombre de points d’Allen Iverson en rejoignant AI au rang des Sixers les plus précoces de l’histoire à passer les 7 000 points en carrière, soirée lors de laquelle le petit Joel Ayayi aura eu droit à quelques foulées NBA, ça c’est pour nos Gaulois sûr.

Une fois de plus Joel Embiid a fait un carnage, une fois de plus Joel Embiid a fait ce qu’il voulait du ballon, de son adversaire et même des arbitres. Avec le sourire ça compte double, avec une victoire facile face à des Sorciers dépassés ça compte triple, mais pas sûr que Montrezl Harrell soit du même avis même s’il a loué en postgame la combativité du pivot de Philly. Manquerait plus qu’il lui propose un octogone tiens.