Programme NBA : Chicago accueille Indiana ce soir, on sait pas qui jouera mais on sait que l’équipe qui marquera le plus de points va l’emporter

Après une belle nuit de Noël, la NBA reprend ses habitudes ce dimanche avec un solide programme. Ce soir, ce sont 8 rencontres qui vont animer notre nuit de 21h30 à 6h du matin, avec notamment un Bulls – Raptors qui promet pas mal. Des absents, y’en aura, mais de l’enjeu y’en aura aussi.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021

21h30 : Heat – Magic (beIN 1)

Heat – Magic (beIN 1) 00h : Cavs – Raptors

Cavs – Raptors 00h : Wizards – Sixers

Wizards – Sixers 00h : Kings – Grizzlies

Kings – Grizzlies 1h : Thunder – Pelicans

Thunder – Pelicans 1h : Spurs – Pistons (beIN 4)

Spurs – Pistons (beIN 4) 2h : Bulls – Pacers

Bulls – Pacers 3h : Clippers – Nuggets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Pacers (02h) : il y a des joueurs de retour côté Chicago, notamment DeMar DeRozan récemment qui a bien aidé les siens et va profiter de sa forme pour cimenter sa campagne de All-Star. Avec trois matchs reportés sur les cinq derniers, ça manque de rythme dans l’Illinois mais quand ça joue, ça joue bien. Les Nets sont en pole position de la Conférence Est mais sont réduits, à Chicago de saisir cette opportunité pour prendre le trône du Top 15. En face, ça va un peu mieux dans l’Indiana ces derniers temps, avec 5 victoires sur les 8 derniers matchs. Quelques incertitudes concernant les joueurs présents ce soir, mais ces deux équipes se sont déjà affrontées cette saison et les Pacers étaient repartis avec la victoire à l’extérieur. On remet ça au United Center, il devrait y avoir du renfort côté Bulls et l’envie d’en découdre, Chicago contre Indiana ça reste un classique du Nord des States.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Mettez vos ceintures, avec De’Aaron Fox potentiellement de retour le duel face à Ja Morant devrait griller quelques limitations de vitesse.

Miami qui accueille Orlando, si vous souhaitez une masterclass de coaching allez voir ce match car on va vous apprendre à faire un truc à base de trois fois rien.

Trop d’absents entre Cavs et Raptors, la rencontre sera dans les mains de Darius Garland.

New Orleans qui retourne à OKC, on attend le shoot de la gagne de Graham du vestiaire cette fois-ci.

Les Spurs peuvent-ils continuer leurs récents chouettes résultats en s’occupant aisément des Pistons ?

Les Clippers viennent d’apprendre la mauvaise nouvelle autour de Paul George, réaction collective attendue face aux Nuggets

8 matchs au programme, normalement vous devriez pouvoir trouver votre bonheur malgré le contexte COVID actuel qui plombe forcément un peu le produit NBA. Allez, on se donne rendez-vous dès 21h30 pour vivre une belle nuit remplie de game winners.