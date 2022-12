Sept matchs. Voilà ce que nous propose la NBA pour ce samedi pré-finale de Coupe du Monde. Dans le lot, quelques affiches pas dégueu, en particulier celle de 3h du matin : Suns – Pelicans (encore) du côté de Phoenix, quelque chose nous dit que ça va envoyer du bois.

# LE PROGRAMME

22h : Clippers – Wizards

23h : Spurs – Heat

2h : Cavaliers – Mavericks

2h : Rockets – Blazers

2h : Bucks – Jazz

2h : Thunder – Grizzlies

3h : Suns – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

Décidément, les Suns et les Pelicans ne se quittent plus. Quatrième affrontement déjà en cette saison régulière 2022-23, le troisième en à peine… une semaine (limite on se croirait en Playoffs). Mais ce n’est pas parce qu’ils s’apprécient, c’est plutôt parce que les opposés s’attirent. Pas besoin d’y aller par quatre chemins : les deux équipes ne s’aiment pas. Au contraire, elles aiment se titiller, se provoquer et se chambrer depuis cette série de Playoffs bien chaude d’il y a quelques mois. Entre les sifflets du public de New Orleans pour Chris Paul, les petites altercations entre ce dernier et Jose Alvarado, Zion Williamson qui lâche des 360 pour envoyer un message et provoquer une embrouille, ou encore le commentateur des Suns qui balance une pique aux fans des Pels, les confrontations entre Phoenix et NOLA sont suffisamment pimentées. Mais ce soir, en plus, on a deux équipes qui ont besoin de retrouver le goût de la victoire dans l’Arizona. Les Cactus restent sur une vilaine série de six défaites en huit matchs, tandis que les Pelicans sont sur deux revers de suite. De quoi ajouter une petite dose de tension supplémentaire. On note cependant que Deandre Ayton et Cam Payne ne joueront pas, et que Brandon Ingram est toujours out côté NOLA.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT